Taïwan, côté sauvage : cinq lieux secrets à découvrir

2. ÎLE DE LIUQIU

Juste au large de la côte sud-ouest de Taïwan, la Petite Liuqiu, une île corallienne administrée par Taïwan sous le nom de canton de Liuqiu, est longée continuellement par des tortues vertes glissant dans l’eau et de bassins de marée scintillants. C’est l’un des sites de plongée les plus accessibles de l’île, à moins de cinq heures de Taipei, y compris un rapide trajet de vingt-cinq minutes en ferry depuis la ville portuaire de Donggang.

Taïwan se situe à la croisée de deux zones géographiques uniques. Sa moitié nord est en grande partie subtropicale, tandis que la moitié sud passe dans une zone tropicale. « Taichung est la ligne de démarcation », explique Dennis Wong, copropriétaire de Fun Divers Taiwan. Le centre de plongée organise des excursions sous-marines autour de l’île depuis 2013. Située au centre de Taïwan, Taichung marque l’endroit où les eaux commencent à se réchauffer et où la vie marine devient plus vibrante. « Au sud de cette ligne, il y a plus de corail, plus de couleurs, et beaucoup plus de variété », souligne Dennis Wong.

Grâce à sa position dans le détroit de Taïwan, sur la côte ouest, Liuqiu est protégée des forts courants qui frappent d’autres sites du sud. La visibilité atteint souvent entre 12 et 20 mètres, et les eaux débordent de vie : raie pastenague à taches bleues, jeunes barracudas, murénidés et pterois indigènes.

Louer un scooter permet d’explorer facilement le terrain volcanique de l’île en surface, mais la plupart des plongeurs partent en bateau pour accéder aux meilleurs sites au large, comme Broken Shipwreck, où l’on peut explorer les restes d’un petit cargo et le récif scintillant qui l’entoure. La haute saison s’étend de mai à septembre, lorsque la mer est lisse et claire.

3. COMTÉ DE TAITUNG

Avec des plages de sable noir permettant de surfer certaines des meilleures vagues du Pacifique, le comté de Taitung attire les surfeurs toute l’année. Mais ce village de la côte est est plus qu’un spot de surf, c’est aussi le foyer des Amis, le plus grand des groupes autochtones de Taïwan, connu pour ses liens profonds avec l’océan.

À marée basse, les femmes Amis entrent encore dans les eaux peu profondes pour ramasser des coquillages à la main, tout comme le faisaient leurs grands-mères. À l’intérieur des terres, des sentiers serpentent à travers des champs de taro sauvage et des fourrés de légumes comestibles, cueillis en lisière de forêt et intégrés aux repas quotidiens.

Aujourd’hui, c'est aussi un haut lieu de créativité. Une communauté croissante d’artistes, de musiciens et d’expatriés s’est installée ici, attirée par le paysage et l’esprit du lieu. Visitez l’ancienne sucrerie de Dulan reconvertie, vestige de l’ère industrielle de Taïwan, qui bourdonne désormais de concerts le week-end, d’ateliers d’artisans et de galeries éphémères. Ou prenez un déjeuner au Taitung Tea House, un restaurant de fish and chips qui sert du mahi-mahi frit pêché localement.