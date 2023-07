Partez à la découverte des merveilleux paysages des Andes, du Chili à la Bolivie

Je suis accompagné de Micaela, surnommée Mika, et du chauffeur bolivien Silvio Huayca Ricaldi. Avant le lancement du voyage d’Explora, Mika était membre de l’équipe d’éclaireur.ses visant à trouver des moyens astucieux d’éviter les touristes qui dominent depuis longtemps la route avec leurs sacs à dos, mais aussi à concevoir les activités proposées dans chacun des lodges établis le long du parcours.

Nous sympathisons rapidement en apprenant que nous avons tous les deux déjà effectué cette traversée, il y a plus de dix ans, la même année. « Tout était précaire, et il n’y avait pas de douches », se rappelle-t-elle alors que nous nous dirigeons vers le nord en direction des geysers d’El Tatio pour une journée d’exploration non loin de notre base de San Pedro, point de départ de La Travesía. « Tout était précipité. Je me souviens qu’un soir, en arrivant dans notre refuge, j’ai eu l’impression que la soupe que je buvais me sauvait la vie. »

Les geysers d’El Tatio, dans l’Atacama, constituent une première étape pour le moins intimidante. À des altitudes plus basses, j’avais pu voir l’herbe de la pampa se balancer dans le vent tout près de l’une des rares rivières de la région, mais ici, la terre semble surplomber un feu ardent. Une chaleur terrible sort du sous-sol et, en se heurtant à l’air froid du désert, crée les colonnes de vapeur permanentes caractéristiques de ce lieu. En entendant les gargouillements du sol, mon corps et mon esprit sont sur leurs gardes ; cependant, pour s’assurer que ma curiosité ne prenne pas le dessus, Mika me raconte l’histoire d’une touriste belge malchanceuse qui est ressortie avec des brûlures sur 75 % de son corps après être tombée dans l’une de ces fosses bouillantes. Je ne manque donc pas de rester en retrait.