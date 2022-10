Les bisons d'Amérique possèdent tous une part d'ADN de bovins domestiques

Une poignée d’éleveurs ont joué un rôle essentiel dans la conservation du bison suite à la tentative d’éradication de l’espèce par les colons européens, qui avait notamment pour objectif de priver les Amérindiens de leur principale source de nourriture. À la fin du 19e siècle, Charles Goodnight du Texas, Fred Dupree du Montana, Charles Jones du Kansas et Walking Coyote du Montana (un membre de la tribu des Pend d’Oreilles), ont élevé des troupeaux de bisons issus de veaux sauvages. S’ils ne l’avaient pas fait, l’espèce aurait probablement disparu.

Tous ces éleveurs, à l’exception de Walking Coyote, sont connus pour avoir encouragé un certain degré d’hybridation avec les bovins domestiques. Le troupeau de Coyote a été acquis par d’autres éleveurs qui ont croisé ces animaux avec des bisons qui avaient déjà été croisés avec des bovins par le passé.

À Yellowstone, pour augmenter la population de bisons qui ne comptait plus qu’une trentaine d’individus en 1900, les responsables de la faune sauvage ont fait venir des bisons provenant de troupeaux privés du Texas et du Montana. Même si ces animaux importés avaient des antécédents d’hybridation avec des bovins, la quantité d’ADN bovin qu’ils portaient, s’ils en portaient, était inconnue.

LES EFFETS DE L’HYBRIDATION

Pour l’étude, les chercheurs ont séquencé les génomes entiers de dix-neuf bisons actuels et de huit spécimens de bisons anciens provenant de divers endroits des États-Unis et du Canada, choisis pour représenter toutes les lignées de bisons connues. Le professeur adjoint Brian Davis et le doctorant Sam Stroupe, tous deux coauteurs de l’étude, ont comparé ces génomes complets de bison avec ceux d’autres bisons et des bovins domestiques, en se concentrant sur l’ADN nucléaire. Stroupe a également ratissé les archives historiques afin de déterminer quels bisons provenaient de quelles populations, et dans quelles régions ils s’étaient retrouvés.

Les résultats ont révélé la présence d’ADN bovin dans la totalité des échantillons, même si la quantité était généralement faible, représentant entre 0,5 et 2,5 % de l’ADN total. C’est le bison de Yellowstone qui en présentait la plus petite part ; un individu ne possédait que 0,24 % d’ADN bovin.

L’étude a également trouvé de l’ADN bovin dans deux échantillons de bisons datant la fin du 19e siècle, antérieurs aux expériences d’hybridation à grande échelle du début du 20e siècle. Ce résultat suggère qu’une reproduction encore plus ancienne a dû avoir lieu entre les deux espèces, potentiellement lorsque des bovins domestiques s’échappaient de leur captivité.

On ignore l’ampleur de l’impact qu’a eu cet ajout d’ADN bovin sur le bison sauvage mais, selon Derr, il est peu probable qu’il ait joué un rôle important. On savait déjà que certains bisons sauvages possédaient de l’ADN mitochondrial bovin, qui se transmet de la mère à sa progéniture et qui peut avoir des effets négatifs sur la croissance et la taille globale de cette dernière. Cependant, de tels gènes n’ont été trouvés ni dans les populations des parcs de Yellowstone et de Wind Cave, ni dans certaines des autres populations sauvages.

Selon Ryder, il ne faut pas voir ces résultats en termes de pureté, qui est un concept humain difficile à concilier avec le développement complexe qui définit de nombreuses espèces animales.

Davis est du même avis. L’expert souligne que l’hybridation est une composante essentielle de l’évolution et qu’elle joue un rôle dans le développement de nombreuses espèces. « Rien qu’au sein des mammifères, nous observons des hybridations récentes et continues à plusieurs reprises dans les populations naturelles de lapins, d’ours, de nombreux rongeurs, de chats d’Amérique du Sud et même de loups d’Amérique du Nord. » En outre, compte tenu de l’importante chute qu’a connue la population de bisons, le fait de disposer de gènes extérieurs provenant de bovins pourrait finalement avoir renforcé la diversité et la santé globale de l’espèce.

