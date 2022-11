L’Islande vient-elle de passer sa dernière saison de chasse à la baleine ?

La suite de l'affaire fait l’objet « de discussions actives », explique la Ministre islandaise de la Pêche, Svandís Svavarsdóttir. « Historiquement et même aujourd’hui, la pêche à la baleine ne représente qu'une petite partie de l'utilisation des ressources marines et des exportations de l’Islande ». L’année prochaine, les autorités islandaises évalueront « l’impact social et économique de la chasse à la baleine dans les eaux islandaises ». Sur la question du bien-être animal, elle affirme que la réglementation exigeant de prendre en vidéo les chasses à la baleine devraient « normalement fournir des réponses ».

La licence de Hvalur sera-t-elle renouvelée l’année prochaine ? « Cela reste à voir », confie Svavarsdóttir.

En tant que « Ministre tournée vers l’avenir », elle explique devoir prendre en compte le fait qu'il n'y a plus qu'une seule entreprise en Islande à détenir un permis de chasse et que les Islandais ne sont plus vraiment attirés par cette viande. « Cette pratique appartient à notre passé plus qu’à notre futur », affirme-t-elle.