Les espèces invasives de fourmis mettent en péril les écosystèmes du monde entier

Outre sa petite taille, le comportement d’une espèce aide également à déterminer si nous remarquerons ou non sa présence. « Certaines peuvent passer inaperçues », explique Cleo Bertelsmeier, écologiste spécialiste des fourmis à l’Université de Lausanne, qui n’a pas participé à l’étude. « Ici, en Suisse, nous avons une nouvelle espèce invasive [de fourmis], et nous remarquons leur présence car elles fabriquent des sentiers, comme une autoroute. »

Pour arrêter les fourmis exotiques, il est crucial de savoir où chercher, et c’est là que le travail de Wong entre en jeu. Avec ses collègues, il a passé au peigne fin 146 000 observations mondiales de fourmis exotiques au cours des 200 dernières années. La carte qui en résulte révèle que, selon les espèces, les fourmis peuvent établir des colonies presque partout sur la planète. Environ 60 % des fourmis exotiques ont été « naturalisées », c’est-à-dire qu’elles s’adaptent à leur environnement et vivent en extérieur, tandis que les autres sont plutôt en intérieur ou dans des marchandises interceptées aux frontières.

Selon Wong, la diversité des fourmis naturalisées constitue un défi de taille dans la mission visant à arrêter leur propagation.

ARRÊTER LES FOURMIS

Pour arrêter les fourmis exotiques, les écologistes et professionnels doivent connaître leur origine ainsi que les endroits où elles pourraient s’arrêter en cours de route. Selon l’article, la plupart de ces envahisseuses proviennent de régions tropicales et subtropicales, en particulier de l’Amérique du Sud centrale et septentrionale et des îles de l’Asie du Sud-Est : des régions où la densité et la diversité des fourmis sont élevées.

« Ce que nous avons montré, c’est d’où viennent les espèces et où elles finissent par aller », explique Wong. « Mais la pièce manquante, c’est comment elles sont arrivées là. » Pour la plupart des espèces, selon l’écologiste, nous ne le savons tout simplement pas.

Le changement climatique doit également être pris en compte. « De manière générale, le changement climatique favorisera probablement les invasions, car un grand nombre de fourmis invasives sont des espèces tropicales ou subtropicales : davantage de zones deviendront ainsi adaptées à leur présence », explique Bertelsmeier. « C’est particulièrement inquiétant pour les hauts lieux de biodiversité » qui, bien souvent, sont à la fois vulnérables et accueillants face à l’arrivée de fourmis.

Il sera essentiel d’améliorer leur détection aux frontières. Des recherches comme celles de Wong, qui révèlent quelles régions sont les plus « donneuses » en fourmis, pourraient aider les pays à déterminer comment adapter leurs mesures de surveillance aux types de fourmis qui ont tendance à venir de ces régions. Les pays pourront ainsi mettre en place des contrôles stricts sur les plantes et les sols entrant sur leur territoire, comme l’ont fait la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Selon Benjamin Hoffman, écologiste spécialiste des fourmis envahissantes au CSIRO en Australie, qui n’a pas participé à la rédaction de l’article, une collaboration et une coopération accrues sont nécessaires entre les pays.

« Plus nous travaillons ensemble, mieux c’est. » Une bonne collaboration existe déjà dans le Pacifique ; la Nouvelle-Zélande a travaillé avec les pays donneurs de fourmis sur la gestion des espèces envahissantes et a réduit le taux de contamination [par les fourmis] d’environ 99 %, décrit Hoffman.

Le spécialiste est néanmoins réaliste quant au degré d’évolution qui doit être implémenté dans le système de détection de ces insectes. « Je dirais que nous nous débrouillons très mal à l’échelle mondiale », déplore-t-il.

L’être humain n’est parvenu à éradiquer les fourmis exotiques déjà établies dans la nature qu’une petite cinquantaine de fois. Selon Bertelsmeier, la clé est d’arrêter les envahisseuses le plus tôt possible. « Si nous voulons agir pour les arrêter, il faut impérativement le faire à un stade précoce. Une fois qu’elles se sont répandues, nous pouvons oublier cette idée. »

Dans le cas de l’invasion de fourmis de feu importées en Australie, les expert.es ont travaillé rapidement pour contenir la propagation des fourmis, et sont parvenus à une quasi-éradication : un résultat rare, mais positif… même si la menace persiste.

De tels efforts sont certes coûteux, « mais si nous perdons la bataille de l’éradication de l’espèce, le coût sera bien plus élevé », conclut Hoffman.