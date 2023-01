Sommaire du magazine National Geographic du mois de février 2023 : La renaissance des loutres

Aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, grâce à des programmes expérimentaux de sauvetage et de réintroduction, leur population n’a jamais été en aussi bonne santé. Cependant, leur retour ne fait pas la joie de de tous. Les pêcheurs américains sont confrontés à leur appétit vorace et ne voient pas d'un bon œil les loutres de mer manger leur gagne-pain. Mais, considérant l’impact global qu'elles produisent sur la santé de l’océan et leur rôle positif, il est nécessaire que d'une manière ou d'une autre, une forme d'équilibre s'instaure.

Puis, nous appréhendons l’art délicat et décoratif de l’origami qui permet aujourd’hui de créer des objets utiles aux avancées scientifiques : des bras robotisés , des masques efficaces et des panneaux solaires qui seront déployés dans l’espace.

Nous partons ensuite au Japon qui, avec 30 % d’habitants âgés de 65 ans ou plus, fait face au déclin démographique et au vieillissement de sa population.

En Afrique de l’Ouest enfin, nous découvrons comment des matériaux traditionnels tels que la terre, l'argile et le bois d’eucalyptus, préservent les habitations et les constructions modernes du réchauffement climatique en apportant de l'ombre et de la fraîcheur.

