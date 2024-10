Bébés animaux : voici pourquoi nous sommes programmés pour les aimer

« Nous recherchons la “mignonnerie” parce qu’elle nous fait du bien », explique Joshua Paul Dale, professeur à l’université Chuo de Tokyo et auteur de Irresistible: How Cuteness Wired our Brains and Conquered the World, livre portant notamment sur l’étude de la « mignonnerie », de son rôle dans l’évolution à ses effets sur notre cerveau. « [Quand on aperçoit quelque chose de mignon, ça] attire notre attention très rapidement, en un septième de seconde, en déclenchant une réaction dans le cortex orbitofrontal, [impliqué dans le système] de plaisir et de récompense du cerveau. Cette activité neuronale rapide semble être suivie par des processus d’évaluation plus lents qui suscitent le comportement de prendre soin [d’un autre être], diminuent l’agressivité et activent les réseaux impliqués dans le jeu, l’empathie et la compassion. »