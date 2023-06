Ces animaux s'adaptent aux chaleurs les plus extrêmes

La vie en troupeau convient aux animaux vivant dans des régions plus humides et luxuriantes, où la nourriture et l'eau sont abondantes. Ce n'est pas le cas pour les déserts clairsemés.

D'autres adaptations ont davantage trait au physique. Les chameaux, avec leurs proéminentes narines, sont capables d’absorber l'humidité de l'air lorsque qu’ils inspirent ou expirent.

D'autres animaux du désert, comme les rats kangourous et les wombats, extraient toute l'humidité présente dans la nourriture et déposent des excréments secs.

LE TEMPS PRESSE

Les espèces qui se sont adaptées à la chaleur sont-elles plus aptes à survivre sur une planète de plus en plus chaude ou n'auront-elles pas plus de chances que le reste d'entre nous ? Selon les chercheurs, cela dépend.

En règle générale, plus un organisme est petit, complexe et présent dans de nombreux endroits, plus il s'adapte rapidement au changement climatique.

C'est pourquoi une espèce comme la souris sylvestre (Peromyscus maniculatus) a plus de chances d'évoluer pour s’adapter à la chaleur que, par exemple, des éléphants menacés d’extinction, explique Martha Muñoz, professeure de biologie à l'université de Yale, dans le Connecticut. Des populations plus importantes offrent souvent une plus grande variation génétique pour le processus de sauvetage évolutif.

En outre, l'évolution nécessite du temps. Une bactérie peut se reproduire six fois par jour, ce qui permet un renouvellement rapide. Les baleines bleues (Balaenoptera musculus), en revanche, peuvent mettre jusqu'à quinze ans pour se reproduire.

Certaines espèces peuvent modifier leur comportement lorsqu'elles sont confrontées à des températures plus élevées, mais cela n'est pas sans conséquences.

Martha Muñoz et ses collègues ont constaté que les lézards du genre Anolis, vivant à la lisière des forêts des Caraïbes, allaient et venaient entre des endroits plus chauds et plus frais. Ils peuvent par exemple se cacher sous des rochers lorsqu’il fait chaud dans la journée. Ces reptiles n'ont modifié ni leur métabolisme ni aucun autre facteur physiologique lorsque les températures ont augmenté, ce qui a réduit la capacité de leurs générations futures à le faire.