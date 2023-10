À Madagascar, le sifaka soyeux est en grave danger d'extinction

Le sifaka soyeux est l’une des neuf espèces de sifakas vivant à Madagascar. Contrairement à ses congénères ainsi qu’à la majorité des cent treize autres espèces de lémuriens qui peuplent l’île, le sifaka soyeux a une préférence pour les hautes altitudes. « On les trouve généralement au-dessus de 600 mètres dans la forêt tropicale montagneuse du nord de l’île », explique Patel. Bien que la majorité des arbres nourriciers se trouvent à des altitudes moins importantes, ces lémuriens protégés du froid par leur pelage duveteux préfèrent les températures plus fraîches.

« Et c’est une bonne chose pour eux », se réjouit le primatologue. Cette espèce se tient à bonne distance de l’Homme en choisissant un habitat dispersé en altitude, et en se concentrant dans des ères protégées de longue date. « Les anciennes réserves bénéficient d’une meilleure protection que les nouvelles », fait remarquer Patel. Mais malgré cet emplacement de vie a priori idéal, le sifaka a une population totale estimée entre 100 et 2 000 individus. « En dessous de 2 000 représentants, une espèce peut s’éteindre à tout moment », explique-t-il. « De plus, les sifakas soyeux sont très difficiles à maintenir en vie en captivité »

La difficulté d’estimer correctement la démographie des sifakas soyeux est problématique pour les primatologues, car ils ne peuvent estimer précisément la menace d’extinction qui pèse sur l’espèce. Si les études n’ont commencé qu’en l’an 2000, il existe des témoignages de la progressive disparition de la population des sifakas soyeux. Certains sont datés de la fin du 19e siècle. Les travaux du primatologue français Guillaume Grandidier et de son collègue cartographe Jules A.A. Hansen, donnent en effet des informations cartographiées relativement précises de leur aire de répartition, qui était alors beaucoup plus étendue qu’aujourd’hui.

Figurant parmi les primates les plus rares au monde selon l’IUCN, ces lémuriens longtemps menacés par la déforestation frénétique qui a lieu à Madagascar, notamment avec la coupe du bois de rose malgache, se retrouvent également de plus en plus chassés, une pratique plus ou moins taboue pour les locaux en fonction des espèces de lémuriens. Or, en supprimant ne serait-ce que quelques individus, des femelles par exemple, l’équilibre reproductif, déjà très lent, peut être mis à mal, conduisant à des essoufflements démographiques localisés.

PERTE D'HABITAT ET BRACONNAGE

« Depuis 2001, les crises politiques causées par les élections présidentielles ont engendré de nombreuses problématiques à Madagascar », souligne Patel. La succession d’événements violents et l’absence d’un gouvernement stable pendant plusieurs années ont été des vecteurs essentiels de la fragilisation de la biodiversité de l’île, amplifiée par une pauvreté et une profonde souffrance sociale durables, notamment dans certaines zones du centre et du sud de Madagascar.