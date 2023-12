Ces parents manchots survivent grâce à des micro-siestes de 4 secondes

Lorsqu’ils nichent, ces oiseaux de l’Antarctique pratiquent des micro-siestes de quatre secondes, une stratégie qui permet aux parents de surveiller en permanence les œufs et les poussins vulnérables, tout en cumulant 11 heures de sommeil total par jour, selon une nouvelle étude.

« Ils semblent plongés dans un état de micro-sommeil perpétuel », explique Paul-Antoine Libourel , codirecteur de l’étude et biologiste au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.

Difficile de dormir dans une colonie agitée de manchots à jugulaire en pleine nidification, au milieu des nombreux cris et vocalisations, et sous un soleil d’été qui éclaire l’Antarctique vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Sans oublier l’odeur écœurante de l’ammoniaque mélangée à celle du poisson en décomposition et du guano des manchots.