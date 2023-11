Réintroduits dans les années 1970, les dindons ont envahi les villes américaines

AMHERST, NEW HAMSHIRE – Croiser des dindons sauvages n’est pas chose rare dans l’État du New Hampshire, aux États-Unis, où ils se pavanent en groupe aux bords des routes et dans les jardins.

Ted Walski le sait mieux que personne : il est responsable de cette situation. En 1975, il est biologiste au département de la chasse et de la pêche du New Hampshire. Il libère vingt-cinq dindons de l’arrière d’un camion à Walpole, ville de l’ouest de l’État, dans le cadre d'un effort de réintroduction de l'espèce qui avait disparue de la Nouvelle-Angleterre.

« Je n’aurais jamais pensé qu’elles allaient dépasser les milliers d'individus », explique Ted Walski, qui a passé cinquante ans à travailler avec les oiseaux avant de prendre sa retraite en 2019.

La population de dindons dans le New Hampshire a en réalité dépassé toute attente et tourne autour de 45 000 animaux, chiffre le plus haut depuis leur réintroduction et probablement le maximum de ce que peut accueillir l’État. Les efforts de réintroduction dans les États voisins et ailleurs dans le pays ont donné des situations similaires. Dans l’État du Maine, la population de dindons atteint les 70 000 individus, 50 000 dans l’État de Vermont et plus de 30 000 dans le Massachussets, un total de six millions d’animaux qui se reproduisent partout aux États-Unis, sauf en Alaska.

Qu’est-ce qui a fait de ce programme de réintroduction de la vie sauvage l’un des plus réussis de l’histoire des États-Unis ? L’explication la plus plausible est celle de la capacité surprenante et inattendue de cet oiseau à vivre parmi les humains. En banlieue, les dindons vivent dans les habitats en lisière comme la forêt et les espaces ouverts et se nourrissent de la nourriture que leur donnent les habitants, souvent des graines. Un buffet sans fin ! La disparition des prédateurs indigènes de l’aire de répartition de la dinde, comme les loups et les pumas, constitue également un avantage.

Néanmoins, tout le monde ne se réjouit pas de ce « boom » des dindons en Nouvelle-Angleterre. Ces animaux, connus pour leur audace, constituent une nuisance en créant des embouteillages et en donnant des coups de bec aux portes, parfois même à celles des commissariats de police, ainsi qu’un potentiel danger. En effet, en 2019, une femme de 35 ans, enceinte, a subi à deux reprises des attaques de dindons dans les rues de Cambridge, dans le Massachussets. Alors qu’on observe de plus en plus de conflits entre ces oiseaux de neuf kilogrammes et des humains, en particulier au printemps lorsqu’ils se reproduisent, les responsables de la faune sauvage tentent de s’adapter à la réalité : cette cohabitation n’est pas éphémère.