Requin-marteau ou requin-tigre : qui a la morsure la plus redoutable ?

L’étude de la force de morsure aide les scientifiques à comprendre l’évolution des stratégies de chasse des requins durant les dernières 400 millions d’années qui leur a permis de devenir des prédateurs aussi efficaces, explique Huber, qui n'a pas pris part à la nouvelle expérience.

Il s’agit également de données essentielles pour les efforts de conservation : plus les scientifiques en savent sur les requins et leurs comportements, plus ils peuvent élaborer des plans pour les sauver, ajoute-t-il.

De plus, l’Union internationale pour la conservation de la nature ayant classé le requin-tigre dans la catégorie des espèces quasi menacées et le grand requin-marteau dans celle des espèces en danger critique d’extinction, il est crucial de comprendre ce que mangent ces espèces en déclin, soutient Huber. Si une espèce a évolué pour se spécialiser dans la chasse d’une proie spécifique, comme c’est le cas des tortues de mer en voie de disparition, il y aura de graves répercussions si cette nourriture n’est plus disponible.

(À lire : En 50 ans, les populations de requins et de raies océaniques ont décliné de 70 %.)

MESURER LA FORCE DE MORSURE

Pour l’expérience, afin de mesurer la force de morsure des requins, Maxey a commandé une jauge fabriquée sur mesure. Il a conçu cet équipement pour être assez sensible pour effectuer des relevés précis, mais assez robuste pour résister aux puissantes mâchoires des requins. Puis, aux Bahamas, il a utilisé des appâts pour inciter les requins à mordre la jauge.

Avec son équipe, il a relevé une force de 230 kg pour un requin-marteau de 3,3 mètres de long, et une de 392 kg pour un requin-tigre de 2,75 mètres de long. Bien que plus petit d’un demi-mètre que le requin-marteau, le requin-tigre avait donc une puissance de morsure de 70 % supérieure.

Selon Huber, c’est ce à quoi il s’attendait d’après ses modèles mathématiques.