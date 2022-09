Les macroalgues, un superaliment à portée de main

Adopter un comportement responsable dans la récolte des algues est essentiel pour Melissa Hanson, cofondatrice de Kelpful, une société organisatrice de sorties cueillette pour adultes et enfants près de San Luis Obispo, en Californie. « Cet espace sauvage à la fois splendide et fragile n'est pas un supermarché. On n'y entre pas pour prendre ce que l'on veut, » explique-t-elle. « Il s'agit d'établir une relation de réciprocité, de faire preuve de gratitude et de respect pour cette abondance, tout en reconnaissant qu'elle n'existe pas uniquement pour servir nos besoins. »

Cette philosophie exige de l'attention pendant la récolte, explique Hanson. « Nous ne cueillons que les variétés d'algues en abondance au moment et sur le lieu de la cueillette. Nous ne prenons qu'une petite quantité par rapport à ce qui est présent, » indique-t-elle. « Notre objectif, une fois la récolte terminée, c'est de ne laisser aucune trace de notre passage. »

CONNEXIONS CULTURELLES

La récolte des algues est une pratique culturelle importante dans de multiples communautés à travers le monde. Au Pays de Galles, les cueilleurs d'algues préparent depuis plusieurs siècles le laverbread. En Australie, sur le littoral tasmanien appelé lutruwita par le peuple aborigène local, les Palawa, le wukalina Walk propose aux visiteurs un voyage de quatre jours et trois nuits mêlant randonnée, expériences culturelles et cuisine traditionnelle faisant la part belle aux algues et aux crustacés.