Dans les Alpes, la fonte des glaces menace des milliers de personnes

« LA NATURE EST PLUS FORTE QUE NOUS »

Le deuxième casse-tête de M. Peillex consiste à assurer la sécurité des 20 000 personnes qui tentent d’atteindre le sommet du mont Blanc chaque année. Perçue comme une randonnée facile, l’ascension est devenue un objectif à atteindre pour de nombreux randonneurs inexpérimentés. Ce massif détient également le record de mortalité en montagne sur le continent, avec une centaine de décès par an.

Cet été, lorsque même les températures nocturnes étaient supérieures au point de congélation au sommet, la fréquence des chutes de pierres, qui était déjà la principale cause de décès, a encore augmenté. La montagne est donc devenue trop imprévisible. Les associations locales de guides ont annulé les excursions vers le sommet, et les autorités ont émis des avertissements. M. Peillex a proposé que toute personne tentant encore d’atteindre le sommet doive déposer la somme de 15 000 euros, un montant suffisant pour couvrir les frais de sauvetage et de funérailles en cas d’accident. Bien que cette mesure n’ait jamais été mise en œuvre, avant la fin du mois de juillet, les refuges de haute montagne tels que celui du Goûter, situé à 3 814 mètres d’altitude, ont fermé. Sans guide ni abri, le voyage de deux jours est ainsi devenu pratiquement impossible.

Pourtant, selon Tsering Sherpa de la « Brigade Blanche » déployée par la commune de Saint-Gervais pour patrouiller les routes menant au sommet, une dizaine de personnes par jour tentaient encore le voyage. Les randonneurs qui n’avaient pas de crampons, de piolets, de vestes chaudes ou de réservation pour les refuges très fréquentés étaient régulièrement appelés à faire demi-tour.

Lors de ma visite, début septembre, le temps s’était rafraîchi et les refuges venaient de rouvrir leurs portes. Dans le bureau de la compagnie des guides de montagne de Saint-Gervais, l’une des plus anciennes au monde, un groupe de jeunes médecins du CHU de Montpellier finalisaient les préparatifs pour leur ascension, ravis d’avoir une chance d’atteindre le sommet.

Ces derniers avaient été prudents, suivant un cours de préparation de quatre jours, où ils s’étaient acclimatés à la haute altitude et s’étaient exercés à utiliser des pics à glace et à marcher avec des crampons. Ces cours sont de plus en plus populaires et, selon les guides, leurs clients seraient désormais plus conscients des risques.

Les conditions étaient toutefois si instables que même les alpinistes chevronnés ont rencontré des difficultés à réaliser leur ascension cet été. Les organisations de sauvetage alpin ont été plus occupées que jamais. Des centaines de missions n’ont consisté qu’en la récupération de corps d’alpinistes, dont beaucoup avaient été tués par des chutes de pierres sur un terrain que d’autres avaient déclaré stable quelques jours auparavant. La petite province de Salzbourg, en Autriche, a compté à elle seule vingt-quatre décès depuis le début de l’année. « C’est plus de décès que nous n’en avons jamais eu. Même pour les alpinistes les plus professionnels, la situation est devenue très difficile », déplore Maria Riedler, sauveteuse en montagne et maîtresse-chien.

Les règles implicites qui avaient assuré la sécurité des alpinistes pendant des générations ne sont plus d’actualité. Jusqu’à récemment, on considérait que les traversées du couloir du Goûter, un passage de 30 secondes sujet aux chutes de pierres, étaient plus sûres tôt le matin. En juillet dernier, des blocs rocheux tombaient tout au long de la journée.

« Il ne fait aucun doute que les montagnes vont devenir de plus en plus dangereuses », affirme Pietro Picco, un guide qui a grandi au pied du massif du mont Blanc. Certains itinéraires ne sont plus praticables. Sur d’autres, le niveau de compétence requis a augmenté et les guides emmènent donc des groupes de plus en plus restreints.

« Si vous voulez réaliser l’ascension d’un certain sommet, il faut pouvoir être flexible à 100 % » en ce qui concerne le calendrier, explique M. Picco. Avec d’autres guides, il prévoit que la saison d’ascension vers des sommets tels que celui du mont Blanc se terminera désormais en juillet, et reprendra peut-être pour quelques semaines en septembre. En outre, lorsqu’un sommet n’est pas sûr, les randonneurs devront de plus en plus souvent choisir des ascensions alternatives, ou opter pour du vélo, de l’escalade ou du canyoning.

Le maire de Courmayeur, M. Rota, travaille sur une nouvelle série de pictogrammes qui permettraient d’avertir les visiteurs. Il envie les maires du bord de mer italien, où un seul drapeau rouge empêche les touristes de se baigner.

M. Peillex, lui aussi, voudrait que les risques soient davantage pris au sérieux. Le système d’alarme du glacier a coûté plus de 7 millions d’euros. Pourtant, lorsqu’une tempête l’a accidentellement déclenché, seul un cinquième des habitants ont évacué.

« C’est une honte, car après tous ces efforts pour les protéger, ils ne font pas le dernier pas pour se protéger eux-mêmes », déplore-t-il devant des dizaines de nouvelles maisons construites dans une zone qui avait été frappée par l’avalanche de glace et de neige de 1892, qui était encore plus haute que le tsunami de 2011 au Japon. Aujourd’hui, elle tuerait non pas 200, mais 2 000 personnes. « Nous devons comprendre que la nature est plus forte que nous, et que c’est nous qui devons changer nos habitudes. »