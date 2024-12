L'année 2024 pourrait être l'année la plus fraîche du reste de votre vie

Alors que la fin de l’année approche à grands pas, la communauté scientifique tire à nouveau la sonnette d’alarme au sujet d’une étape pour le moins préoccupante : il est désormais presque certain que 2024 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée . Et ce n'est pas tout : selon plusieurs experts, elle sera également la première année marquant le dépassement du seuil de + 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris .

Si l’humanité continue de brûler des combustibles fossiles et de réchauffer la planète, l’année que nous venons de passer pourrait bien avoir l’apparence d'une année plus calme, plus enneigée et plus douce. En revanche, pour les enfants nés aujourd’hui, la normalité sera faite de conditions climatiques plus chaudes, plus orageuses, et donc plus dangereuses.