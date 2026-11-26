L’un de ces problèmes était la déforestation à l’origine d’une pénurie de sapins de Noël au 19e siècle. Pour conserver l’esprit des fêtes, les Allemands fabriquèrent leurs propres arbres à l’aide de tiges en métal décorées de plumes, le tout évidemment peint en vert. Ce premier prototype de sapin artificiel s’étendit rapidement à l’Angleterre victorienne, puis aux États-Unis et aux autres pays célébrant Noël.

Ailleurs, on commençait également à craindre que les branches sèches ne soient trop proches des cheminées et ne provoquent des incendies. En 1899, le Minneapolis Times estimait qu' « il [était] temps qu’un inventeur crée un arbre de Noël artificiel qui puisse abriter les cadeaux de toute la famille et soit totalement ignifugé. »

Les fameux inventeurs étaient déjà sur le coup. Le premier brevet américain de sapin de Noël artificiel fut accordé à August Wengenroth en 1882 à Troy, dans l’État de New York ; heureux bricoleur parmi tant d’autres.

Les premiers arbres artificiels étaient fabriqués à partir de matériaux très variés : des troncs de bois ou de métal supportant de véritables branches ou des feuillages en aluminium vert, des arbres recyclés à partir de brosses à cabinets en crin ou en fils métalliques, et des « arbres guirlandes » en aluminium qu’on pouvait éclairer à l’envi, à l’aide d’une roue des couleurs rotative.

Les années 1960 arrivèrent, et avec elles une raréfaction de l’aluminium. On observa également un intérêt grandissant pour les arbres réalistes. C’est ainsi que Si Spiegel fit son entrée. Pilote de bombardier durant la Seconde Guerre mondiale, il travaillait à présent comme machiniste pour the American Brush Machine Company, qui tentait sans succès de recycler ses vieilles brosses en arbres de Noël depuis des années. En s’inspirant de vrais sapins, Si Spiegel trouva enfin la solution.

L’entreprise lui confia la direction d'un département dédié, l’American Tree and Wreath qui, dès les années 1970, produisait 800 000 arbres par an, soit un arbre toutes les quatre minutes. « Il n’a pas seulement conçu une machine à faire plus rapidement des arbres de meilleure qualité pour un prix bien plus bas », explique Chris Cascio. « Il l’a fait au moment opportun, pile quand les Américains étaient prêts. »

NATUREL OU ARTIFICIEL, QUEL SAPIN EST LE PLUS DURABLE ?

Le débat est assez répandu : lequel des deux arbres est le plus écologique ? D'aucuns conseillent de comparer l’empreinte carbone de vrais sapins et celle d’arbres artificiels qui peuvent être réutilisés pendant des décennies. Mais les experts considèrent le carbone comme la partie émergée de l’iceberg.

« On compte environ 15 000 producteurs de sapins de Noël aux États-Unis, la plupart étant des exploitations familiales », dénombre Bert Cregg, expert en production de sapins de Noël et en gestion forestière à l’université d’État du Michigan.