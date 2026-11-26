Sapin naturel ou artificiel : lequel est vraiment le plus durable ?
Les sapins artificiels existent depuis bien plus longtemps qu’on ne l’imagine. Mais entre sapin naturel et artificiel, lequel présente le meilleur bilan pour l’environnement et la santé ?
Autour du monde, le nombre d’arbres de Noël artificiels dépasse parfois celui des sapins naturels. Si certains affirment que les sapins en plastique sont plus durables car réutilisables, les experts sont un peu plus sceptiques.
Cette inimitable odeur de résine. Ces aiguilles qui parsèment les cadeaux déposés à son pied. Le sapin de Noël fraîchement coupé fait ressurgir des souvenirs des fêtes passées.
Pourtant, les sapins de Noël artificiels font aussi partie de la fête depuis des siècles : d’abord minuscules et faits de métal, certains modèles contemporains sont à présent en plastique hyperréaliste.
De fait, l’essor du sapin artificiel a été très marqué ces dernières décennies. En France, le ratio entre sapins naturels et sapins en plastique reste stable depuis des années : les premiers accaparent chaque année autour de 85 % du marché, pour 6 millions de sapins vendus annuellement.
Mais pourquoi avoir inventé l’arbre artificiel, et fait-il le poids face au sapin naturel en termes de durabilité et même de santé ? Voici toutes les réponses à vos questions épineuses.
POURQUOI UN ARBRE ARTIFICIEL ?
Tout comme les « vrais » sapins de Noël, les sapins en plastique ont vu le jour en Allemagne. Néanmoins, ces derniers ont été créés par nécessité. « Les arbres naturels présentaient des problèmes que les inventeurs ont cherché à contourner, pour créer quelque chose de mieux, et en tirer du profit », explique Chris Cascio, conservateur au Hagley Museum and Library.
Vue aérienne d’une forêt de résineux enneigée dans le parc national de Yoho, en Colombie-Britannique. La production de sapins artificiels a commencé vers la fin du 19e siècle pour tenter de contrer la déforestation.
L’un de ces problèmes était la déforestation à l’origine d’une pénurie de sapins de Noël au 19e siècle. Pour conserver l’esprit des fêtes, les Allemands fabriquèrent leurs propres arbres à l’aide de tiges en métal décorées de plumes, le tout évidemment peint en vert. Ce premier prototype de sapin artificiel s’étendit rapidement à l’Angleterre victorienne, puis aux États-Unis et aux autres pays célébrant Noël.
Ailleurs, on commençait également à craindre que les branches sèches ne soient trop proches des cheminées et ne provoquent des incendies. En 1899, le Minneapolis Times estimait qu' « il [était] temps qu’un inventeur crée un arbre de Noël artificiel qui puisse abriter les cadeaux de toute la famille et soit totalement ignifugé. »
Les fameux inventeurs étaient déjà sur le coup. Le premier brevet américain de sapin de Noël artificiel fut accordé à August Wengenroth en 1882 à Troy, dans l’État de New York ; heureux bricoleur parmi tant d’autres.
Les premiers arbres artificiels étaient fabriqués à partir de matériaux très variés : des troncs de bois ou de métal supportant de véritables branches ou des feuillages en aluminium vert, des arbres recyclés à partir de brosses à cabinets en crin ou en fils métalliques, et des « arbres guirlandes » en aluminium qu’on pouvait éclairer à l’envi, à l’aide d’une roue des couleurs rotative.
Les années 1960 arrivèrent, et avec elles une raréfaction de l’aluminium. On observa également un intérêt grandissant pour les arbres réalistes. C’est ainsi que Si Spiegel fit son entrée. Pilote de bombardier durant la Seconde Guerre mondiale, il travaillait à présent comme machiniste pour the American Brush Machine Company, qui tentait sans succès de recycler ses vieilles brosses en arbres de Noël depuis des années. En s’inspirant de vrais sapins, Si Spiegel trouva enfin la solution.
L’entreprise lui confia la direction d'un département dédié, l’American Tree and Wreath qui, dès les années 1970, produisait 800 000 arbres par an, soit un arbre toutes les quatre minutes. « Il n’a pas seulement conçu une machine à faire plus rapidement des arbres de meilleure qualité pour un prix bien plus bas », explique Chris Cascio. « Il l’a fait au moment opportun, pile quand les Américains étaient prêts. »
NATUREL OU ARTIFICIEL, QUEL SAPIN EST LE PLUS DURABLE ?
Le débat est assez répandu : lequel des deux arbres est le plus écologique ? D'aucuns conseillent de comparer l’empreinte carbone de vrais sapins et celle d’arbres artificiels qui peuvent être réutilisés pendant des décennies. Mais les experts considèrent le carbone comme la partie émergée de l’iceberg.
« On compte environ 15 000 producteurs de sapins de Noël aux États-Unis, la plupart étant des exploitations familiales », dénombre Bert Cregg, expert en production de sapins de Noël et en gestion forestière à l’université d’État du Michigan.
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Une jeune femme pose près de son sapin de Noël en aluminium dans les années 1970. Les premières versions de ces arbres artificiels étaient souvent des modèles réduits qui tenaient sur une table.
Chaque année, ces producteurs plantent nettement plus d’arbrisseaux que les 25 à 30 millions d’arbres vendus pour Noël. Plutôt que de contribuer à la déforestation comme au 19e siècle, ces forêts hébergent une faune sauvage, protègent les bassins versants, maintiennent l’urbanisation à distance et absorbent naturellement une quantité importante de dioxyde de carbone. Bert Cregg considère ainsi qu’en termes de durabilité environnementale, économique et sociale, « les vrais arbres gagnent haut la main. »
À l’inverse, les sapins artificiels sont faits de plastique et de métal, et leur production est très énergivore. De plus, ils sont majoritairement produits en Chine puis envoyés aux quatre coins du monde.
Néanmoins, leur durée de vie dépasse celle des sapins naturels. La durée d’utilisation nécessaire à amortir l’empreinte carbone d’un arbre artificiel n'est pas claire : les estimations varient selon les hypothèses retenues, mais certaines analyses indiquent qu’un sapin artificiel doit être réutilisé pendant près de vingt ans pour que son bilan carbone devienne comparable à celui d’un sapin naturel local.
« On en revient souvent au nombre de réutilisations de l’arbre artificiel, et à savoir si l’arbre naturel est recyclé », indique Bert Cregg. De nombreuses communautés ont des programmes de compostage ou de broyage des arbres pour en faire du paillis. Parallèlement, les sapins artificiels ne sont pas recyclables, et sont voués à se retrouver à la décharge. Mac Harmon, directeur de Balsam Hill, une entreprise de production d’arbres artificiels, espère trouver un futur moyen de recycler ses produits.
QUID DES PRODUITS CHIMIQUES DANS NOS ARBRES ?
Grâce à la science, on sait de mieux en mieux comment les pesticides, les microplastiques et autres produits chimiques altèrent notre santé, mais est-ce aussi le cas des arbres qui décorent nos intérieurs pendant l’hiver ?
Laquelle de ces branches est naturelle, et laquelle est artificielle ? (Indice : les aiguilles naturelles sont arrondies).
Il n’y a pas encore de réponse définitive pour aucun des deux arbres, mais on connaît déjà quelques éléments.
Pendant leur croissance, les sapins de Noël naturels sont traités à l’aide de divers herbicides, insecticides et fongicides associés à des risques sanitaires et environnementaux. On dispose toutefois de peu de données sur l’exposition réelle liée à la présence d’un sapin traité dans un intérieur pendant quelques semaines. Si cela vous inquiète, il est possible d'opter pour un arbre cultivé biologiquement.
De nombreux sapins artificiels sont fabriqués en polychlorure de vinyle (PVC), auquel certains fabricants ajoutent des plastifiants, notamment des phtalates. Plusieurs de ces substances sont reconnues pour leurs effets sur le système endocrinien. L’agence de protection de l’environnement des États-Unis a déjà alerté sur la forte exposition aux phtalates, qui pourrait être responsable de problèmes reproductifs et de troubles du développement chez l’enfant. L'Union européenne interdit ainsi les principaux phtalates dans les jouets et articles de puériculture depuis 1999 (interdiction pérennisée en 2005). Toutefois, on ne sait pas encore quels sont les risques encourus par la simple exposition d’un sapin de Noël contaminé aux phtalates durant quelques semaines par an.
Certains sapins en plastique peuvent aussi contenir du plomb. Néanmoins, les recherches ne montrent pas que l’exposition à ce métal toxique soit un danger majeur lié aux arbres artificiels modernes.
Mais ne laissez pas ces inquiétudes assombrir vos fêtes. En ce qui concerne l’arbre que vous devez choisir, Mac Harmon considère qu’il n’y a pas vraiment de mauvais choix. « Toutes les sortes d’arbres de Noël sont acceptées. Le meilleur sapin est celui autour duquel on se rassemble avec la famille et les amis. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.