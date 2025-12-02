Les neuf événements célestes à ne pas rater en décembre
Ce mois-ci, le ciel nocturne sera saisissant. Vous aurez la chance d’observer l’une des plus belles pluies de météores de l’année et un alignement entre la Lune et Saturne.
La « Lune froide » de décembre monte au-dessus de l’abbaye de Whitby, dans le comté britannique du Yorkshire. Lors de son passage le plus proche de la Terre et lorsqu’elle est pleine, elle est plus grosse et plus lumineuse qu’une super Lune.
Les aurores boréales du mois de novembre vous ont impressionné ? Alors, décembre ne devrait pas vous décevoir. Ce mois-ci, de nombreux événements célestes occuperont les nuits. Des planètes seront visibles plus tôt que prévu, une super Lune lumineuse illuminera le ciel et ce que beaucoup d’astronomes considèrent comme la meilleure pluie de météores de l’année aura lieu. Plus tard dans le mois, une Jupiter exceptionnellement nette conclura une belle année d’observation du ciel, et donnera la couleur pour ce que 2026 réserve.
Parmi les neuf événements célestes de décembre, la plupart sont observables à l’œil nu et depuis un endroit loin de toute pollution lumineuse.
UNE SUPER LUNE LE 4 DÉCEMBRE
La dernière pleine Lune de l’année sera aussi une super Lune. Ces événements se produisent lorsque la phase pleine du satellite coïncide avec sa plus proche approche de la Terre, ce que l’on appelle le périgée. À ce moment, la Lune peut sembler jusqu’à 14 % plus grosse et 30 % plus lumineuse que lorsqu’elle est à son point le plus éloigné de la planète, l’apogée.
MERCURE ATTEINT SA PLUS GRANDE ÉLONGATION LE 7 DÉCEMBRE
Mercure s’éloigne rarement de la lumière du Soleil, mais, le 7 décembre, la planète atteindra sa plus grande élongation, sa plus grande séparation visible du Soleil. Il s’agit du meilleur moment pour voir la planète la plus rapide de notre système solaire sans que sa lumière soit obstruée par celle du Soleil. Le matin du 7 décembre, cherchez-la environ une heure avant le lever de l’astre du jour. Mercure se lèvera au-dessus de l’horizon oriental, et Vénus la suivra peu après.
Pour une vue encore plus spectaculaire, observez le lever de la Lune dans le ciel oriental, au moment du coucher du Soleil. Un effet d’optique connu sous le nom d’illusion lunaire la rendra encore plus grosse, surtout lorsqu’elle se trouve proche de structures, comme des bâtiments, ou encore des arbres.
Un météore des Géminides illumine le ciel au-dessus du Parc national de la vallée de la Mort en 2018, au cours d’une des pluies de météores les plus actives de l’année.
LA PLUIE DE MÉTÉORES DES GÉMINIDES DU 13 AU 14 DÉCEMBRE
Attendez-vous à une averse de confettis célestes pendant le pic de la pluie de météores des Géminides, qui aura lieu du 13 au 14 décembre. Cette pluie de météores annuelle est historiquement la plus abondante et la plus fiable. Elle peut atteindre un maximum de 60 à 120 météores par heure à son pic, lorsque les conditions sont optimales. Et cette année, les perspectives sont particulièrement prometteuses.
La pluie de météores sera visible à compter de 22 h. Ce soir-là, la Lune ne se lèvera qu’à 2 h, mais ne brillera qu’à 30 % de sa puissance habituelle. Le ciel nocturne sera donc parfaitement dégagé. Astronomes amateurs, vous serez ravis de pouvoir observer les météores durant des heures, ainsi que des traînées jaune brillant et des flashs très lumineux, appelés boules de feu, susceptibles d’apparaître partout dans le ciel.
Orion brille au-dessus du cratère du volcan Haleakalā, à Hawaï. L’épaule gauche de la constellation est marquée par la brillante étoile Bételgeuse et son pied par Rigel.
UN APERÇU OPTIMAL DE LA NÉBULEUSE D’ORION LE 15 DÉCEMBRE
Le ciel nocturne du mois de décembre offre une occasion unique d’admirer la capricieuse nébuleuse d’Orion. Connue sous le nom de Messier 42, cette région où naissent des étoiles est un amas de poussière et de gaz. À l’œil nu, elle apparaît comme un objet flou, mais un télescope révélera ses caractéristiques : de fines volutes bleues, roses et vertes.
Le 15 décembre, la nébuleuse sera à son point le plus haut dans le ciel étoilé, ce qui fait de cette nuit le meilleur moment pour l’observer. Cette nurserie d’étoiles se trouve sous la fameuse ceinture à trois étoiles d’Orion.
LA COMÈTE 3I/ATLAS AU PLUS PRÈS DE LA TERRE LE 19 DÉCEMBRE
La comète 3I/ATLAS, d’environ 11 kilomètres de long, atteindra son point le plus proche de la Terre le 19 décembre. Elle passera à environ 273 millions de kilomètres de nous. À partir de maintenant, et jusqu’à la mi-décembre, vous pourrez observer au mieux cette rare visiteuse de notre système solaire. Il ne s’agit que du troisième objet similaire dans l’Histoire à le traverser.
La comète 3I/ATLAS, cette rare visiteuse interstellaire de notre système solaire, photographiée par l’astrophotographe polonais, Łukasz Remkowicz, le 19 novembre 2025.
Les astronomes pensent que la comète provient d’un système stellaire très éloigné de la Voie lactée, et qu’elle pourrait avoir plus de sept milliards d’années. Son passage près de la Terre n’émettra pas suffisamment de lumière pour être visible à l’œil nu. Cependant, si vous avez accès à un télescope ou à un observatoire, vous pourrez alors observer comment la comète a survécu à son passage derrière le Soleil, en octobre. Orientez vos objectifs vers la constellation du Lion pour la voir.
LE SOLSTICE D’HIVER DANS L’HÉMISPHÈRE NORD LE 21 DÉCEMBRE
Le 21 décembre sera la journée la plus courte de l’année dans l’hémisphère nord, et le peu de lumière diurne réjouira tous les chasseurs d’aurores boréales. Bien sûr, il est difficile de prédire quand un spectacle aussi ravissant que l’aubaine de novembre se produira à nouveau.
Pourtant, étant donné que l’on se trouvera à la fin du maximum solaire, la période d’activité maximale du cycle de onze ans de notre étoile, les chances d’observer des aurores boréales seront bonnes. Découvrez comment traquer l’activité géomagnétique ou à quel endroit prévoir votre prochaine chasse aux aurores. Si vous souhaitez faire une pause de l’hiver, rendez-vous dans l’hémisphère sud, là, le 21 décembre sera le jour le plus long de l’année.
LE PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES URSIDES LES 21 ET 22 DÉCEMBRE
Les Ursides ne sont pas aussi lumineuses que les Géminides ou les Perséides, mais elles valent tout de même le détour, surtout sous la Lune de cette année, qui sera presque nouvelle et croissante. Le pic de leur activité aura lieu au cours de la nuit du 21 au 22 décembre.
Si le ciel est sombre, vous pourrez espérer apercevoir jusqu’à dix météores par heure. Juste avant l’aube, quand la lumière de la Petite Ourse sera à son paroxysme, la pluie de météores atteindra son maximum. Les traînées pourront cependant apparaître à n’importe quel moment de la nuit.
LA CONJONCTION ENTRE SATURNE ET LA LUNE LE 26 DÉCEMBRE
La Lune gibbeuse croissante et Saturne se trouveront à environ quatre degrés, soit trois doigts, l’une de l’autre, le 26 décembre. Elles traverseront le ciel ensemble jusqu’à environ minuit, où elles tomberont sous l’horizon occidental.
JUPITER S’ILLUMINE LA DERNIÈRE SEMAINE DE DÉCEMBRE
Bientôt, la Terre se tiendra entre le Soleil et Jupiter, une période appelée « l’opposition ». La planète sera alors plus grosse et plus lumineuse que la normale. L’opposition officielle n’aura lieu que le 10 janvier, mais la géante gazeuse gagnera en luminosité graduellement à partir de la fin du mois de décembre jusqu’à cette date. Jupiter se lève au-dessus de l’horizon peu après le coucher du Soleil, et reste visible tout au long de la nuit.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.