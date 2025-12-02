Les neuf événements célestes à ne pas rater en décembre

Les astronomes pensent que la comète provient d’un système stellaire très éloigné de la Voie lactée, et qu’elle pourrait avoir plus de sept milliards d’années. Son passage près de la Terre n’émettra pas suffisamment de lumière pour être visible à l’œil nu. Cependant, si vous avez accès à un télescope ou à un observatoire, vous pourrez alors observer comment la comète a survécu à son passage derrière le Soleil, en octobre. Orientez vos objectifs vers la constellation du Lion pour la voir.

LE SOLSTICE D’HIVER DANS L’HÉMISPHÈRE NORD LE 21 DÉCEMBRE

Le 21 décembre sera la journée la plus courte de l’année dans l’hémisphère nord, et le peu de lumière diurne réjouira tous les chasseurs d’aurores boréales. Bien sûr, il est difficile de prédire quand un spectacle aussi ravissant que l’aubaine de novembre se produira à nouveau.

Pourtant, étant donné que l’on se trouvera à la fin du maximum solaire, la période d’activité maximale du cycle de onze ans de notre étoile, les chances d’observer des aurores boréales seront bonnes. Découvrez comment traquer l’activité géomagnétique ou à quel endroit prévoir votre prochaine chasse aux aurores. Si vous souhaitez faire une pause de l’hiver, rendez-vous dans l’hémisphère sud, là, le 21 décembre sera le jour le plus long de l’année.

LE PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES URSIDES LES 21 ET 22 DÉCEMBRE

Les Ursides ne sont pas aussi lumineuses que les Géminides ou les Perséides, mais elles valent tout de même le détour, surtout sous la Lune de cette année, qui sera presque nouvelle et croissante. Le pic de leur activité aura lieu au cours de la nuit du 21 au 22 décembre.

Si le ciel est sombre, vous pourrez espérer apercevoir jusqu’à dix météores par heure. Juste avant l’aube, quand la lumière de la Petite Ourse sera à son paroxysme, la pluie de météores atteindra son maximum. Les traînées pourront cependant apparaître à n’importe quel moment de la nuit.

LA CONJONCTION ENTRE SATURNE ET LA LUNE LE 26 DÉCEMBRE

La Lune gibbeuse croissante et Saturne se trouveront à environ quatre degrés, soit trois doigts, l’une de l’autre, le 26 décembre. Elles traverseront le ciel ensemble jusqu’à environ minuit, où elles tomberont sous l’horizon occidental.

JUPITER S’ILLUMINE LA DERNIÈRE SEMAINE DE DÉCEMBRE