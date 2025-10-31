Dix événements célestes à observer en novembre

LA « SUPER LUNE DU CASTOR », LES 4 ET 5 NOVEMBRE

La pleine Lune de novembre atteindra son pic de luminosité le 5 novembre à 14 h 19 (heure de Paris), mais elle apparaîtra pleine les nuits des 4 et 5 novembre. En novembre, la pleine Lune est connue sous le nom de « Lune du Castor » selon la tradition amérindienne. Cette période correspond au moment où les castors construisent et renforcent leurs barrages pour se préparer à l’hiver. C’était également, d’un point de vue historique, le temps où les chasseurs partaient à la recherche des peaux les plus épaisses.

La pleine Lune sera également une « super Lune », lorsque la pleine Lune coïncide avec le périgée du satellite terrestre, le point de son orbite où elle se trouve au plus proche de la Terre. En conséquence, elle sera légèrement plus grande et plus lumineuse qu’une pleine Lune normale : elle sera la plus grosse de 2025.

UNE GRANDE PROXIMITÉ ENTRE LA LUNE ET LES PLÉIADES, LE 6 NOVEMBRE

Juste après la pleine Lune, l’astre de la nuit passera proche de l’amas d’étoiles des Pléiades, que l’on connait également sous le nom de Messier 45, dans la nuit du 6 novembre. Dans le ciel nocturne, les deux seront à moins d’un degré de distance, 49 minutes d'arc pour être exact.

L’amas des Pléiades est un amas ouvert d’étoiles, constitué de plus de 1 000 jeunes étoiles chaudes. Parmi elles, on en retrouve sept, que l’on a surnommées les Sept sœurs. Elles comptent parmi les plus reconnaissables du ciel nocturne, bien que seules six d’entre elles soient le plus souvent visibles à l’œil nu.

LA PLUIE DE MÉTÉORES DU NORD ATTEINT SON PIC DU 11 AU 12 NOVEMBRE

La deuxième pluie de météores du mois, celle des Taurides du Nord, devrait atteindre son pic dans la nuit du 11 novembre et au matin du 12, à en croire l’American Meteorological Society. Tout comme sa jumelle des Taurides du Sud, cette pluie de météores est assez faible, avec un taux moyen de seulement cinq étoiles filantes par heure. Cependant, lorsque les deux pluies de météores se chevauchent, comme c’est le cas en 2025, les chances d’observer des boules de feu lumineuses augmentent.

Les deux pluies de météores des Taurides partagent le même matériau source : les débris laissés derrière elle par la comète Encke. Au cours du temps, la trainée de poussière de la comète s’est suffisamment étendue pour créer deux pluies de météores distinctes, mais qui se chevauchent néanmoins.

LA PLUIE DE MÉTÉORES DES LÉONIDES ATTEINT SON PIC DU 17 AU 18 NOVEMBRE

La pluie de météores des Léonides devrait atteindre son pic dans la nuit du 17 au 18 novembre, alors que la Terre traversera les débris de la comète Tempel-Tuttle. La Lune décroissante ne sera qu’à 9 % pleine, les conditions seront donc suffisamment sombres pour observer ce spectacle de fin d’automne.