La géologie de la Terre est unique dans le système solaire

Sur Terre, ce processus de « recyclage » se produit généralement dans des zones de subduction, où des croûtes océaniques s’enfoncent sous des croûtes continentales. Ces croûtes se réchauffent à mesure qu’elles descendent dans les profondeurs et, l’humidité facilitant la fonte de la roche, la subduction, qui fait descendre de l’eau dans la Terre, permet à la croûte de fondre plus facilement.

« Grâce à la tectonique des plaques et à l’eau, la Terre peut fabriquer du granite facilement et continuellement », explique le planétologue Matthew Siegler, du Planetary Science Institute de Tucson, dans l’Arizona, qui a contribué à repérer le granite sur la Lune. « Mais aucune des autres planètes ne présente cette particularité. »

C’est pourquoi Mercure, Vénus, Mars et même la lune volcanique de Jupiter contiennent beaucoup de basalte, mais très peu de granite. C’est également la raison pour laquelle les volcans des autres planètes sont plus plats que les nôtres : le basalte fondu est plus fluide que le magma recyclé et s'étale donc plus facilement, créant ainsi de larges volcans « boucliers », comme Olympus Mons sur Mars.