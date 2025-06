Une vie en images : Sally Ride, femme astronaute et queer dans les années 1980

La carrière de Sally Ride n’a pas commencé avec la NASA et elle ne s'est pas non plus arrêtée là. Elle était également CapCom, une agente de communication des capsules de la NASA, qui communiquait depuis la Terre avec les astronautes en orbite. Elle a occupé ce rôle lors de deux missions spatiales. Ride est également connue pour un document à large portée, publié en 1987, le « Ride Report », un plan stratégique qui soulignait l’importance de l’observation de la Terre depuis l’espace. Elle y incitait la NASA à explorer plus de planètes et y considérait la logistique d’avant-postes humains sur la Terre et sur Mars.