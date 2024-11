Il y a cinquante ans, l'humanité envoyait un premier message aux extraterrestres

Gauche:

Le message d'Arecibo original était au format binaire et dépourvu de couleur. De haut en bas et de droite à gauche, le message se compose de sept parties : les chiffres 10 à 1 (magenta) ; les numéros atomiques du phosphore, de l'oxygène, de l'azote, du carbone et de l'hydrogène (blanc) ; les formules chimiques du sucre et des bases qui composent les nucléotides de l'ADN (vert) ; le nombre de nucléotides dans une molécule d'ADN (blanc) et la structure à double hélice (bleu clair) ; la population de la Terre en 1974 (rose), ainsi que la taille moyenne d'un humain (bleu foncé) et la silhouette d'un humain (rouge) ; une carte du système solaire représentant le Soleil et les planètes (jaune) ; et enfin le télescope d'Arecibo (orange) avec ses dimensions (gris).