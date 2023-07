Le télescope James Webb dévoile le plus ancien trou noir supermassif jamais observé

D’une masse d’environ 9 millions de fois celle du Soleil, un trou noir géant qui occupait déjà le centre d’une galaxie dans les premiers temps de l’existence de notre Univers, au moins 570 millions d’années après le Big Bang, a été détecté par le télescope spatial James Webb (JWST). Avec les découvertes semblables qui devraient continuer à voir le jour, cette observation pourrait, selon les chercheurs, contribuer à expliquer comment ces mastodontes ont pu apparaître si tôt dans l’histoire du cosmos.

Au fil des décennies, les scientifiques ont identifié deux types de trous noirs : les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. En moyenne, les trous noirs stellaires sont cinq à dix fois plus massifs que notre Soleil ; leur naissance serait le résultat de la mort d’une étoile qui, en s’effondrant sur elle-même, provoquerait une explosion (connue sous le nom de supernova) conduisant à la formation d’un trou noir. Les trous noirs supermassifs, quant à eux, ont une masse de plusieurs millions à plusieurs milliards de fois celle du Soleil et forment le cœur de la plupart, si ce n’est de la totalité, des grandes galaxies de l’Univers.

Bien qu’il ne soit pas absurde d’imaginer que les trous noirs supermassifs sont en réalité des trous noirs stellaires qui ont grandi en se nourrissant continuellement pendant de longues périodes, les astronomes ont détecté l’existence de trous noirs présentant une masse plus d’un milliard de fois supérieure à celle du Soleil, formés moins d’un milliard d’années seulement après le Big Bang, révèle Steven Finkelstein, astrophysicien à l’Université du Texas à Austin. Le processus complexe qui leur a permis d’atteindre des tailles aussi énormes en si peu de temps demeure une énigme pour les spécialistes.

« C'est l’un des problèmes majeurs de l’astronomie moderne », affirme Masafusa Onoue, astronome à l’Institut Kavli pour l’astronomie et l’astrophysique de l’Université de Pékin.

Pour résoudre cette énigme, les scientifiques étudient la lumière produite au cours des 13,7 milliards d’années depuis la création de l’Univers. Néanmoins, après un si long voyage pour arriver jusqu’à nous, la lumière peut être obscurcie par la présence de poussières, ce qui rend donc difficile l’observation des trous noirs très anciens.

Situé dans une galaxie appelée CEERS 1019, le trou noir en question a été découvert dans le cadre d’une étude approfondie des galaxies connue sous le nom de Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS). Accompagné de deux autres trous noirs supermassifs anciens, l’objet a été décrit dans un article publié récemment dans la revue Astrophysical Journal Letters.

Lorsqu’elle voyage depuis des galaxies lointaines vers la Terre, la lumière se décale vers l’infrarouge et voit sa longueur d’onde s’allonger. L’étude CEERS propose une analyse des données rapportées par les instruments infrarouges ultrasensibles du JWST, et ce afin de repérer des trous noirs anciens, qui étaient trop peu visibles pour les télescopes précédents.

C’est en recherchant des noyaux galactiques extraordinairement brillants que les astronomes sont parvenus à détecter le trou noir de CEERS 1019. Des recherches antérieures avaient en effet suggéré qu’il était probable que ces noyaux actifs de galaxie (NAG) soient en réalité des trous noirs qui libèrent de grandes quantités d’énergie lorsqu’ils accrètent de la matière.

Compte tenu de la rareté supposée jusqu’alors de ces trous noirs anciens, « j’ai été vraiment surpris de constater que les observations de la première année du JWST ont permis de découvrir un bon nombre de trous noirs actifs… qui datent du premier milliard d’années de l’Univers », admet Onoue, qui n’a pas participé à ces nouvelles recherches.

LA FORMATION DES TROUS NOIRS

Le trou noir de CEERS 1019 pourrait non seulement être le plus ancien, mais aussi le plus petit jamais détecté dans l’Univers primordial. La plupart des trous noirs de cette époque présentent une masse supérieure à 1 milliard de fois celle du Soleil. Le trou noir de CEERS 1019, quant à lui, ressemble davantage au trou noir situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, dont la masse n’est que de quelques millions de fois supérieure à celle du Soleil.