L'astéroïde 2024 YR4 ne devrait finalement pas frapper la Terre

VERS L'INFRAROUGE ET AU-DELÀ

Avec l'astronomie infrarouge, ces observations s'apprêtent à gagner en précision. Dans l'infrarouge, la taille d'un astéroïde devient plus évidente : quel que soit son pouvoir réfléchissant, un grand astéroïde brillera toujours plus en infrarouge qu'un objet plus modeste, ce qui améliore le calcul de ses dimensions.

Dans quelques années, la NASA prévoit de lancer le Near-Earth Object Surveyor, un observatoire spatial infrarouge dédié à la traque des astéroïdes qui ne manque pas de créer l'enthousiasme parmi les acteurs de la défense planétaire.

En attendant, les chercheurs ont découvert que l'ajout de filtres infrarouges spéciaux sur le télescope spatial James Webb (JWST) permettait également de détecter les petits astéroïdes et d'évaluer leur taille avec précision. Alors que les télescopes optiques commencent à perdre de vue 2024 YR4, « JWST semble être le relayeur idéal », témoigne Cristina Thomas, astronome et chercheur en défense planétaire à l'université d'État de l'Arizona.

« Les astéroïdes apparaissent bien plus lumineux dans l'infrarouge que dans le spectre visible lorsqu'ils s'éloignent de la Terre. Ils sont donc plus faciles à détecter ou à suivre avec des équipements infrarouges et JWST est le plus grand instrument du genre, » affirme Julien de WIt, planétologue au sein du Massachusetts Institute of Technology.

Les astronomes, dont Rivkin, Farnocchia, Thomas et de Wit, ont rapidement soumis une demande visant à utiliser JWST pour préciser la taille de 2024 YR4 et prolonger son suivi. Ils ont reçu le feu vert le 5 février et désormais, le fleuron des observatoires spatiaux va pouvoir être utilisé à des fins de défense planétaire.