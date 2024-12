Le télescope James Webb est désormais utilisé pour chasser des astéroïdes

La plupart des observatoires dédiés à la recherche d’astéroïdes se basent sur le reflet de la lumière du soleil sur leur surface. Toutefois, un petit astéroïde, s’il est doté d’une surface réfléchissante, peut briller tout autant qu’un astéroïde plus grand et moins réfléchissant. Cette méthode n’est donc pas la plus fiable pour déterminer la taille d’un astéroïde.

L’idéal serait d’utiliser un télescope capable de voir la lumière infrarouge afin de détecter leurs signaux thermiques. « Nombre de ces objets sont beaucoup plus brillants dans le spectre infrarouge », explique Julien de Wit, co-auteur de l’étude et planétologue au MIT. Dans l’infrarouge, un astéroïde plus imposant brillera toujours plus qu’un petit, quel que soit son revêtement extérieur, ce qui en fait un outil bien plus fiable pour estimer sa taille.

Le JWST étant doté d’une capacité d’observation infrarouge très avancée, De Wit et Burdanov ont eu l’idée d’essayer de l’utiliser à leur avantage. Restait à déterminer si cela était possible.

Pour ce faire, les scientifiques se sont tournés vers une méthode mise au point dans les années 1990 : le « shift-and-stack ». Supposons qu’un télescope capture plusieurs images d’une même partie de l’espace, et qu’un astéroïde apparaisse sur celles-ci sous la forme d’une très faible source lumineuse en déplacement. Si l’on superpose plusieurs clichés de cette faible source tout en la suivant dans ses déplacements au fil des images, il est possible d’amplifier la « luminosité » de la source, et ainsi déterminer de quel type d’objet il s’agit : dans ce cas, d’un astéroïde.

L’équipe a vérifié si cette méthode fonctionnait en utilisant deux observatoires terrestres dédiés à la recherche d’exoplanètes. Le résultat s’est révélé plus que positif : des centaines de petits objets (des astéroïdes de la ceinture principale aux roches spatiales qui suivent Jupiter) ont été repérés, dont potentiellement quarante-trois qui n’avaient pas encore été détectés.

L’équipe a ensuite concentré ses efforts sur TRAPPIST-1, un système situé à 40 années-lumière de la Terre qui abrite plusieurs exoplanètes rocheuses. Sur les 10 000 images déjà prises par le JWST, l’équipe a identifié 138 nouveaux astéroïdes dans la ceinture principale de celui-ci, d’une taille allant d’environ 600 mètres de long à seulement quelques mètres de diamètre.

Les astéroïdes d’une ceinture principale situés dans une orbite stable ne représentent aucun danger. Cette étude montre toutefois qu’il est possible d’utiliser le JWST, pendant qu’il effectue d’autres tâches, pour identifier des astéroïdes qui, même s’ils sont petits, sont suffisamment grands pour constituer une menace potentielle. Ensuite, si nécessaire, le JWST peut s’associer à d’autres observatoires pour suivre ces astéroïdes et déterminer si l’un d’entre eux est en train de se diriger vers notre planète.

TOUS LES OUTILS SONT BONS À PRENDRE

Le plus souvent, le JWST est occupé à étudier le cosmos lointain. « Les astéroïdes ne sont pas beaucoup observés », indique Sabina Raducan, planétologue à l’Université de Berne, en Suisse, qui n’était pas impliquée dans la nouvelle étude. « Toutefois, il est vraiment intéressant de voir tous les types de sciences que nous pouvons faire en observant simplement quelque chose d’autre » sur une même image.

En effet, recourir au JWST pour trouver des astéroïdes n’a que des avantages, car cela n’enlève rien à l’efficacité de ses missions principales ; la découverte de Burdanov et son équipe est donc la bienvenue. La NASA travaille néanmoins à la conception d’un autre télescope spatial baptisé Near-Earth Object Surveyor (ou NEO Surveyor) équipé de détecteurs infrarouges et entièrement dédié à cette mission. Celui-ci devrait être lancé dans les prochaines années.

De Wit tient à souligner que le JWST ne détrônera pas le NEO Surveyor avant même son lancement, et n’écartera pas non plus les observatoires terrestres qui sont déjà très efficaces pour repérer des astéroïdes, tels que l’observatoire Vera-C.-Rubin au Chili, un télescope optique de nouvelle génération qui devrait permettre d’identifier des millions de nouveaux astéroïdes au cours de sa première année d’exploitation.

« Le JWST n’empiètera en aucun cas sur leur mission », affirme de Witt, mais d’après les recherches de son équipe, il permettra d’aider à la bonne défense de notre planète. Si le JWST capture le même astéroïde sur plusieurs images, on peut commencer à déterminer son orbite et, avec l’aide d’autres observatoires, déterminer s’il s’agit ou non d’un astéroïde de la ceinture principale en passe de devenir un astéroïde géocroiseur.

« Si l’on découvre un impacteur potentiel, le JWST sera le meilleur outil pour obtenir des informations préliminaires sur sa taille, sa composition, etc. Celles-ci pourront être utilisées pour planifier des mesures d’atténuation et aider à concevoir d’éventuelles missions de reconnaissance », précise Rivkin. Il est essentiel de connaître les propriétés d’un astéroïde qui est en train de se diriger vers la Terre afin de déterminer s’il est préférable de tenter de le dévier ou de le détruire totalement.