Succès pour SpaceX : la fusée Starship a enfin été envoyée dans l'espace

DES MÉTHODES PEU CONVENTIONNELLES

La méthodologie de SpaceX en matière de vols d’essai est pour le moins inhabituelle. En effet, tandis que les programmes de développement traditionnels construisent leurs engins à la perfection avant d’organiser des tests en conditions réelles afin de confirmer leur bon fonctionnement, l’entreprise de Musk suit quant à elle des étapes bien différentes : construire, tester, détruire et recommencer. « Chacun de ces vols d’essai reste un simple test », a déclaré SpaceX dans un communiqué avant le lancement. « Nous ne les organisons pas dans un laboratoire ou sur un banc d’essai ; nous mettons nos équipements de vol dans des conditions de vol réelles afin de maximiser notre apprentissage. »

Les résultats de cette méthode unique ont été aussi spectaculaires que violents. Lors du premier lancement « intégré » du Starship en avril 2023, les étages ne sont pas parvenus à se séparer, ce qui a entraîné une autodestruction de l’appareil 4 minutes seulement après son décollage. Selon le U.S. Fish and Wildlife Service, l’organisme américain chargé de la gestion et la préservation de la faune sauvage, certains débris de béton se sont écrasés dans une réserve naturelle, jusqu’à 10 kilomètres de la rampe de lancement. Lors du deuxième vol, en novembre 2023, les deux étages de la mégafusée ont réussi à se séparer, ce qui constituait une avancée significative, mais le propulseur a explosé avant d'amerrir sur le golfe du Mexique ; 8 minutes plus tard, à 150 kilomètres d’altitude, l’étage supérieur du Starship a pris feu et explosé en plein vol après avoir évacué un excès d’oxygène liquide.

La Federal Aviation Administration (FAA) a exigé la mise en place de modifications en matière de sécurité lors de ces vols d’essais. SpaceX s’est conformée à ces demandes et a établi une liste des changements apportés, qui incluait notamment « des modifications matérielles sur les prochains véhicules Starship en vue d’améliorer la réduction des fuites, la protection contre les incendies, et des opérations de perfectionnement relatives au conduit d’évacuation du propergol afin d’en accroître la fiabilité ». Le mercredi 13 mars, la FAA a délivré un permis autorisant le lancement, et a déclaré que l’entreprise s’était « conformée à toutes les exigences en matière de sécurité, d’environnement, de politique et de responsabilité financière ».

Ce vol ouvre la voie à de nouveaux lancements, et le programme Starship s’apprête à accélérer le pas. Kelvin Coleman, administrateur chargé du transport spatial commercial auprès de la FAA, a déclaré ce 23 février que SpaceX avait demandé une autorisation pour l’organisation de pas moins de neuf vols depuis sa Starbase, dans le sud du Texas, rien que pour cette année. « C’est un nombre important de lancements. Nous avons eu de nombreuses et longues discussions avec SpaceX afin d’essayer de déterminer comment nous pourrons y parvenir. Nous sommes impliqués dans la mission de l’entreprise, nous travaillerons donc avec elle pour lui permettre de reprendre ses activités dès qu’elle le pourra. »

L’avenir de la Starbase n’a jamais été certain. En 2022, Elon Musk a révélé que le port spatial ne serait probablement utilisé que dans le cadre de vols d’essai, et non pour les missions réelles. Cependant, depuis cette déclaration, malgré la construction prévue de sites de lancement en Floride, SpaceX a également entrepris la construction d’une autre rampe de lancement au sein de sa Starbase avec pour objectif de l’utiliser pour des opérations réelles. La société prévoit également la construction d’un complexe de bureaux, de nouveaux logements pour les employés et d’une nouvelle usine pour fabriquer les étages supérieurs et inférieurs sur son site du Texas.