L'exploration spatiale, ultime frontière de l'humanité

La force qui permet à la Terre de rester intacte, qui lie notre Lune à la Terre et la Terre à notre Soleil, a également maintenu notre espèce sous les nuages pendant la quasi-totalité de son existence. Il n’est pas aisé d’échapper à la gravité terrestre, ce qui explique peut-être pourquoi le premier vol motorisé des frères Wright, en 1903, et l’alunissage d’Apollo 11, en 1969, figurent aujourd’hui en tête de la liste des plus grandes réalisations humaines. Depuis lors, des milliers de satellites, des centaines de sondes spatiales, des rovers et même des hélicoptères ont été envoyés depuis la Terre vers l’espace, et notre système solaire est devenu un véritable terrain de jeu pour les explorateurs.

Et ce terrain continue de s’étendre. En 2012, la sonde spatiale Voyager 1 est partie explorer le milieu interstellaire et s’est ainsi aventurée au-delà de notre système solaire, mais pas avant de faire des mystérieuses planètes et lunes qui le composent de superbes sources d’émerveillement. La dernière mission de Voyager n’est pas terminée : le petit vaisseau transporte un disque d’or baptisé The Sounds of Earth, qui contient des enregistrements audio, tels que des chansons, des sons provenant de la Terre et des espèces qu’elle abrite, et vise à saluer tout être ou tout objet susceptible d’intercepter le message. Voyager poursuit ainsi l’éternelle quête de l’espèce humaine : celle de mettre au jour ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher.

Depuis 2022, le télescope spatial James Webb prolonge d'autant plus cette odyssée en nous dévoilant, par exemple, des images de la lumière la plus ancienne jamais observée et en nous rappelant toute l’immensité de l’univers qui nous entoure. Sa toute première image de champ profond, partagée en juillet 2022, a révélé au grand jour des milliers de galaxies faibles et lointaines, dont plusieurs se sont formées il y a pas moins de 13,7 milliards d’années, nous permettant ainsi de nous rapprocher un peu plus du Big Bang.

Imaginez-vous expliquer cette image composite à Newton ou à Galilée, dont la compréhension radicalement nouvelle de l’univers avait déjà, à leur époque, bouleversé le monde de la chrétienté et ébranlé tout ce que l’humanité pensait savoir. Imaginez-vous leur révéler que nous ne sommes qu’une planète parmi des billions d’autres au sein d’un univers qui n’a pas de fin tangible et que, en plus de tout ça, la physique quantique et la relativité générale suggèrent qu’il pourrait exister non pas un, mais d’innombrables autres univers au-delà du nôtre.