Les fossiles d'anciens hominidés ont été envoyés dans l'espace

De son côté, Homo naledi est plus proche de notre espèce dans l’arbre généalogique, son âge étant estimé à 236 000 à 335 000 ans. Pour Berger et son équipe, les preuves suggèrent qu’Homo naledi s’adonnait à des activités semblables à celles de l’Homme, telles que l’enterrement de ses morts et la création d’œuvres d’art, ce qui en aurait fait un précurseur de l’innovation humaine moderne.

Les capacités de ces anciens hominidés demeurent cependant très discutées, et nous ne savons pas encore réellement comment le cerveau humain est parvenu à évoluer pour passer de son ancienne petite taille, comparable au cerveau d’un primate, à sa forme moderne plus développée. Malgré tout, pour Berger, la décision d’emmener ces spécimens dans l’espace est une façon de rendre hommage aux racines profondes de la science et de l’innovation, qui « remontent presque toujours à l’Afrique : de l’invention du feu à la création de symboles et d’œuvres d'art, ou encore du concept de la signification. »