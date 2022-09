Que signifient ces artefacts énigmatiques qui résistent aux cryptographes ?

Piri Reis indique sur la carte qu’il l’a réalisée à partir de plusieurs sources, notamment à partir d’expéditions d’explorateurs portugais et grâce aux voyages alors récents de Christophe Colomb. Mais cela ne permet pas d’expliquer le reste. La carte fait mention d’une chaîne intérieure de montagnes en Amérique du Sud, chose que l’on était censé ignorer à cette époque, en théorie du moins. Plus déconcertant encore, on dit que le document représenterait l’Antarctique dans ses moindres détails topographiques et sans glace, alors que ce continent n’a été découvert que des siècles plus tard, en 1820. On sait pourtant aujourd’hui que l’Antarctique est recouvert de glace depuis environ 6 000 ans.

De cela, certains chercheurs déduisent que la carte a dû être créée il y a des milliers d’années par une ancienne civilisation inconnue et avancée. Le mystère demeure : qui a cartographié ces détails et pourquoi l’histoire a-t-elle oublié ces premiers explorateurs ?

L’ARDOISE DE JAMESTOWN

En 2009, des fouilles réalisées dans un ancien puits de Jamestown, dans l’État de Virginie, première des colonies européennes en Amérique, ont permis de mettre au jour une ardoise de l’ère coloniale couverte de multiples couches d’inscriptions rayées et enchevêtrées. Y sont notamment représentés un homme avec une fraise autour du cou et une sorte de palmier nain. Mais on y a également inscrit des phrases : « Un minion de la meilleure espèce » ou encore, plus modestement, « Je ne suis pas de la meilleure espèce ». (Le mot anglais minion, que l’on peut traduire par « laquais », désigne ici peut-être un canon). Les marques présentes sur l’ardoise ainsi que l’identité de son ou de ses auteurs demeurent une énigme. Le palmier suggère que l’auteur de la tablette avait voyagé au sud de Jamestown. Peut-être s’agissait-il de William Strachey qui a survécu à un naufrage dans les Bermudes avant de devenir Premier secrétaire de la colonie.

(En 1619, arrachés à leur terre d’Afrique, les premiers esclaves arrivaient en Virginie.)