Le récit glaçant des origines des vampires, des zombies et des loups-garous

En 1764, en France, une bête mutila la jeune Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, près du village de Saint-Étienne-de-Lugdarès. Ce ne fut qu’une des plus de cent victimes qui trouvèrent la mort dans la région au milieu des années 1760 et dont les cadavres furent découverts le cou arraché et la tête dévorée. À en croire les rumeurs qui se propagèrent alors dans la province, un monstre vicieux, marchant debout et résistant aux balles vagabondait dans la région. Des milliers de volontaires sortirent armés de fusils et d’appâts empoisonnés. Mais la bête ne fut jamais retrouvée et les attaques prirent fin en 1765. Depuis lors, les spéculations vont bon train. Il se serait agi d’une meute de loups ou bien même d’un lion qui se serait échappé d’une ménagerie exotique.

Il n’en reste pas moins qu’on se mit à avoir de plus en plus peur des loups-garous et que les histoires de ce genre se multiplièrent à un rythme effréné. On craignait de se transformer en loup-garou en buvant telle ou telle potion, en se faisant mordre par la créature elle-même ou bien encore en enfilant une cape ou une ceinture ensorcelée. D’ailleurs, puisque les loups hurlent à la lune, on croyait que les personnes conçues (ou maudites) un soir de pleine lune avaient le pouvoir de se métamorphoser chaque fois que l’astre apparaissait dans sa totalité.