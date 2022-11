UNESCO : « À ce jour, nous avons déjà comptabilisé 215 sites culturels détruits en Ukraine »

CONTRE GUERRES ET MARÉES

Malgré les accompagnements et financements mis en place par l’UNESCO, il arrive parfois que les États ne puissent plus préserver leurs sites culturels. L’organisation recense ainsi cinquante-deux sites en danger à travers le monde.

« Il y a des risques qui sont dus aux pressions anthropiques […] comme les guerres et les conflits armés, qui sont de plus en plus présents », déplore le directeur de l’UNESCO. « Il y a des guerres très récentes en cours, comme en Ukraine, où le patrimoine est détruit. À ce jour, nous avons déjà comptabilisé 215 sites culturels détruits en Ukraine. »

Face à ces menaces, il est difficile pour les États impliqués dans le conflit ou pour l’UNESCO d’intervenir sur place. En 2015, le monde avait ainsi assisté avec impuissance à la destruction des ruines de Palmyre par l’État islamique.

Depuis récupérée par les forces syriennes, la ville antique a ensuite servi de base aux forces russes, ce qui n’a pas arrangé son état et, aujourd’hui encore, son avenir demeure incertain. Néanmoins, malgré les destructions et pillages qui accompagnent les conflits armés, l’UNESCO refuse de rester passive.

« Nous avons mis en place toute une méthode d’alerte. On appelle très vite les belligérants à ne pas détruire le patrimoine, et à rappeler que la destruction intentionnelle du patrimoine […] est un crime de guerre. L’UNESCO a eu une telle expérience avec la reconstruction des mausolées de Tombouctou. »

Ces monuments, qui représentent une part importante de l’histoire malienne, avaient été en partie détruits en 2012, pendant la guerre. Ils sont désormais en cours de reconstruction par des experts locaux, en collaboration avec l’UNESCO.

En plus des conflits armés, d’autres actions humaines peuvent également représenter une menace pour les monuments.

« Il y a également le cas de projets de développement, qui peuvent être mal pensés et peuvent ainsi impacter la valeur des sites du patrimoine mondial. Dans le cas des sites naturels, nous avons tous les projets d’extraction minière ou de construction qui sont très difficiles à gérer, mais aussi l’urbanisation, si elle n’est pas régulée. »

À celà viennent s’ajouter les dangers relatifs au dérèglement climatique : ce sont plusieurs dizaines de sites naturels et culturels qui sont ainsi menacés, tels que le parc naturel de Rapa Nui [l’Île de Pâques], ou encore la ville de Venise.

L’UNESCO doit régulièrement intervenir afin de permettre aux nations de faire face aux catastrophes naturelles.

« Nous avons vécu de nombreuses situations, depuis cinquante ans, dans lesquelles des pays se retrouvent en difficulté et […], malgré leur bonne volonté, ne sont plus en mesure d’assurer seuls [la conservation de leur patrimoine]. Si l’on prend le cas des catastrophes naturelles et des conflits armés, l’UNESCO a élaboré toute une stratégie d’intervention », continue le directeur de l’UNESCO. « Il peut y avoir des mesures par le biais du fonds du patrimoine mondial pour […] mettre en place des actions urgentes de stabilisation et de contrôle. Nous pouvons aussi utiliser […] le Fonds d’urgence pour le patrimoine, qui peut être mobilisé très rapidement pour aider les nations. Nous mettons aussi d’autres outils à disposition des États […] comme la surveillance par satellite, qui fournit des informations quand le déplacement sur le terrain n’est plus possible. »

En plus du débloquement de ces fonds d’urgence, l’UNESCO peut également venir compléter les moyens de conservation et de rénovation nationaux.

« Concrètement, il peut s’agir de la mise à disposition de l’expertise internationale pour aider les experts nationaux. […] Les financements peuvent aussi permettre une intervention rapide à travers la fourniture d’équipements », décrit M. Lazare Assomo. « Il peut aussi s’agir d’actions de stabilisation lorsque des monuments risquent de s’écrouler ; nous mettons alors à disposition de l’équipement, du matériel et une expertise solide. »