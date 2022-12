Qu'est-il arrivé à ces cinq cités perdues ayant autrefois régné sur l'Amérique du Nord ?

À son apogée, en l’an 400 de notre ère, Teotihuacan, située à 50 kilomètres de l’actuelle Mexico, dans la vallée de Mexico, était peut-être la plus grande ville des Amériques. Plus de 100 000 Teotihuacanos vivaient au milieu d’un étalage impressionnant de palais, de temples, de places, d’avenues et dans des milliers d’immeubles répartis sur une superficie de 20 km2. En plus de ses prêtres, de ses soldats et de ses marchands, Teotihuacan comptait parmi ses rangs une communauté artistique florissante dont les artefacts ont influencé les civilisations de toute la Mésoamérique. Il s’agit aujourd’hui du plus important site archéologique du Mexique.

Ses édifices importants ont résisté à l’épreuve du temps : l’imposante pyramide du Soleil, dont on pense qu’elle était dédiée au culte d’une déité propre à la société de Teotihuacan, mais aussi la pyramide de la Lune, qui servait au sacrifice d’animaux et d’humains, comme en témoignent les carcasses de pumas, d’aigles, de loups et d’humains (dont dix étaient décapités) découvertes sous la structure.

Vers l’an 750 de notre ère, la partie centrale de la cité a brûlé, possiblement à la suite d’une invasion, et Teotihuacan ne s’est jamais relevée de ses cendres. L’identité et l’origine des Teotihuacanos, de même que le langage qu’ils parlaient, demeurent un mystère que les archéologues s’échinent à dissiper.

