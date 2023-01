Ce que nous savons vraiment de la présence viking en Amérique du Nord

Les habitations vikings découvertes à L’Anse aux Meadows sont modestes : on y trouve huit bâtiments couverts de gazon, répartis en trois groupes. Les fouilles effectuées, d’abord entreprises par les Ingstads puis dirigées par Birgitta Linderoth Wallace et d’autres, ont révélé la présence d’ateliers ainsi que celle d’une forge située à l’écart des autres structures (à la fois pour disposer d’un meilleur accès à l’eau et pour minimiser les risques d’incendie). L’un de ces ateliers pourrait être un hangar à bateaux, car la menuiserie et des réparations y étaient pratiquées.

Deux découvertes en particulier confirment que le site fut autrefois habité par les Vikings : une broche à anneau de type classique servant à attacher une cape, ainsi qu'une fusaïole en stéatite. Les archéologues ont également retrouvé une aiguille en os, des pierres à feu en jaspe qui provenaient probablement du Groenland ou d'Islande, ainsi que des débris de bois (matériau produit lors de la taille ou la sculpture) qui furent travaillés avec des outils métalliques.

Ce site offre une vue dégagée sur la mer et un accès privilégié aux ressources maritimes, comme d’importants bancs de cabillaud et colonies d’eiders. C’était l’endroit parfait pour les bateaux qui descendaient la côte depuis le Groenland, car les Vikings pouvaient ensuite mettre les voiles dans n'importe quelle direction. On estime qu’une centaine de personnes, voire un peu plus, aurait pu vivre ici – un nombre en parfaite adéquation avec les sagas. Le camp pouvait facilement survivre à l’hiver grâce à son architecture résistante au vent et à la pluie, adaptée à l’Atlantique Nord.