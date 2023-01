La véritable histoire de la fondation de Rome

Selon la légende, les frères Amulius et Numitor, deux descendants d’Énée, se battirent pour le trône d’Alba Longa. Amulius triompha, tua les fils de Numitor et exila sa fille, Rhéa Silvia, lui conférant le rôle de vestale afin de la priver de toute descendance. Grâce à une intervention divine, elle donna cependant naissance à deux jumeaux : Romulus et Rémus.

Menacé par ces prétendants potentiels au trône, Amulius fit décapiter Rhéa Silvia et jeter les bébés dans le Tibre. Par miracle, une louve sauva et pris soin des garçons jusqu’à ce qu’un berger, Faustulus, les adopte et les élève sur la colline du Palatin, dans la Rome actuelle.

Les frères établirent ensuite la ville de Rome sur les rives du Tibre, dans une zone suffisamment étroite pour être traversée, et dotée de collines leur conférant une bonne position défensive. La terre entre les collines, en revanche, était assez marécageuse et peu fertile ; les jumeaux ne tardèrent pas à se disputer, étant en désaccord quant aux limites exactes de la ville, et Romulus tua Rémus.