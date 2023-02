Black History Month : pourquoi le mois de février commémore l'histoire des personnes noires ?

Au fil du temps, Woodson acquit la conviction que, pour contrer les perceptions racistes erronées sur les capacités et les aspirations des personnes noires, le monde devait mieux comprendre leurs nombreuses contributions à la société. « Les [personnes noires] ne sont pas éduquées », écrivit-il. « Elles connaissent à peine toutes les choses qu’elles ne sont pas autorisées à faire. »

En 1915, alors que la nation célébrait le cinquantième anniversaire de l’émancipation des personnes asservies à la fin de la guerre de Sécession, Woodson prit les choses en main. Il fonda une organisation, connue aujourd’hui sous le nom d’Association for the Study of African American Life and History (littéralement : Association pour l’étude de la vie et de l’histoire afro-américaines – ASALH) destinée à diffuser l’histoire des Afro-Américains.

(À lire : La première proclamation d’émancipation n’a pas été signée par Abraham Lincoln.)

Avec un soutien et des fonds limités, Woodson et ses collègues lancèrent une exposition inédite sur l’histoire et les réalisations des personnes noires lors de l’Exposition of Negro Progress de 1915, un événement organisé à Chicago pour célébrer l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis. Ils créèrent également la première revue universitaire sur le sujet, aujourd’hui connue sous le nom de The Journal of African American History.

« Woodson submergeait son public d’une grande quantité d’informations dans ses discours, en commençant par l’histoire de l’Afrique et en passant par toute l’histoire afro-américaine », écrit la biographe Jacqueline Goggin. « Il les captivait grâce à ses talents d’orateur. »