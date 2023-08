L’étrange histoire des substances que nous mettons sur et dans notre corps

Les premiers brevets de déodorants ont été déposés dans les années 1860, mais les odeurs corporelles ont toujours été un problème. Depuis le début de l’Histoire de l’humanité, nous avons cherché des moyens de bannir les mauvaises odeurs et de les remplacer par d’autres, plus agréables. Les solutions les plus courantes résidaient dans les bains, généralement peu fréquents, et les parfums forts. Les Égyptiens, Grecs et Romains se lavaient tous avec des huiles parfumées et retiraient les poils des parties du corps sujettes à la transpiration. En Asie, les peuples ont découvert que l’application de pierres de sels minéraux sous leurs bras aidait à contenir les mauvaises odeurs.

À mesure que les bains quotidiens se sont installés dans notre ère moderne, les déodorants chimiques se sont répandus. Les versions en aérosols, dont Gilette et Right Guard étaient les pionniers, se sont popularisées dans les années 1960. Plus tard, l’intérêt pour ces formats a diminué, à cause de leurs dégâts environnementaux et sanitaires. De nombreuses personnes ont réadopté les déodorants naturels sous forme de pierres. Les pierres en alun de potassium et d’ammonium sont très solubles. Appliquées sous les bras, elles se dissolvent rapidement lors de la transpiration et laissent une couche de sel qui joue un rôle de barrière avec les bactéries responsables des odeurs.