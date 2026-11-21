Les Tudor : sur ce célèbre portrait, les doigts d’Anne Boleyn cachent un étrange secret
Une analyse scientifique du célèbre portrait à la Rose d’Hever révèle un détail troublant, qui pourrait être lié aux attaques visant la légitimité de sa fille, la reine Élisabeth Ire.
Les détracteurs d’Anne Boleyn l’accusaient d’immoralité et laissaient entendre qu’elle avait les traits d’une sorcière. Le portrait à la Rose d’Hever, présenté ici, fut peut-être créé pour réfuter ces accusations.
C’est l’une des plus célèbres effigies de l’une des femmes les plus célèbres de l’Histoire : le portrait à la Rose d’Hever d’Anne Boleyn représente le personnage controversé pour qui le roi Henri VIII d’Angleterre rompit avec Rome et avec la papauté. Sur un fond anthracite qui contraste avec sa pâleur et avec sa tenue sombre, le visage d’Anne Boleyn est digne, presque grave ; ses cheveux lisses sont en partie dissimulés sous l’une de ses emblématiques coiffes françaises et son pendentif en forme de « B » brille à son cou. Elle tient délicatement contre sa poitrine une rose, un emblème important des Tudor.
À vrai dire, elle tient cette rose de manière quelque peu étrange, serrée entre le pouce et l’index. Ses dix doigts sont immédiatement visibles sur la riche étoffe dont est faite sa robe. Le commun des mortels n’aurait pas spontanément idée de tenir une rose de la sorte. Mais cette mise en avant particulière des mains dans ce tableau pourrait avoir une raison renvoyant aux rumeurs qui poursuivirent Anne Boleyn jusque dans la mort et qui menacèrent la légitimité de sa fille, la reine Élisabeth Ire. Des rumeurs d’immoralité, d’adultère, d’hérésie et de perversion, mais aussi une accusation faisant possiblement allusion à la sorcellerie : Anne Boleyn aurait eu six doigts à la main droite.
Nous ne connaissons toujours pas l’identité de l’auteur du portrait à la Rose d’Hever, qui se trouve aujourd’hui dans le château d’Hever où Anne Boleyn passa son enfance, ni celle de son commanditaire, ni l’endroit où il fut accroché, ni à quelle fin. Pour tenter de percer certains de ses mystères persistants, des conservateurs l’ont récemment soumis à une analyse scientifique rigoureuse en amont d’une exposition d’un an intitulée « Immortaliser une reine : l’image d’Anne Boleyn ». L’exposition, qui se tient à Hever jusqu’au 2 janvier 2027, réunit la plus importante collection jamais constituée de portraits supposés d’Anne Boleyn et éclaire dans les moindres détails cette membre de la famille Tudor au destin tragique tout en revenant sur les différentes représentations dont elle a fait l’objet au fil des siècles.
Il se trouve que les résultats des analyses scientifiques livrent des éléments particulièrement intrigants concernant les possibles intentions qui pourraient se cacher derrière le portrait à la Rose et concernant la finesse politique dont fit preuve Élisabeth Ire face au sujet explosif que représentait sa mère et face aux menaces qui pesaient sur son propre droit à régner.
Le château d’Hever, où le portrait de la Rose d’Hever est désormais hébergé, vit grandir Anne Boleyn, seconde épouse du roi Henri VIII.
Anne Boleyn occupe une place si familière dans l’imaginaire collectif (elle est au cœur aussi bien de best-sellers tels que Wolf Hall d’Hilary Mantel ou de la comédie musicale à succès de Broadway SIX), qu’on oublie facilement le fait qu’aucun portrait authentifié datant de son vivant n’a, autant que l’on sache, été conservé jusqu’à notre époque. La seule effigie détaillée d’Anne Boleyn datant de son vivant, du moins la seule représentation d’elle qui mette la majorité des historiens d’accord, est une médaille commémorative en plomb, bien qu’il existe d’autres possibles images datant de son époque, notamment des dessins de Hans Holbein le Jeune dont on ne sait avec certitude s’ils représentent Anne Boleyn. L’exposition à Hever inclut également un ensemble de gravures sur bois qu’Owen Emmerson, conservateur adjoint du château, a récemment identifiées comme des représentations de la relation entre Anne Boleyn et Henri VIII au moment du couronnement de cette dernière. Mais rien n’égale le portrait lumineux réalisé par Holbein de la quatrième épouse d’Henri VIII, Anne de Clèves, désormais exposé au Louvre. Les plus anciens portraits peints d’Anne Boleyn à nous être parvenus semblent dater du règne d’Élisabeth Ire.
Bien que le portrait à la Rose d’Hever désigne explicitement son sujet comme étant Anne Boleyn, ses origines demeurent mystérieuses. Il y a quelques années encore, « nous n’avions absolument aucune idée de la date d’arrivée de ce portrait à Hever », révèle Owen Emmerson, car dans les années 1960, une inondation endommagea gravement les archives du château. Les conservateurs pensent désormais que le tableau fut probablement acquis lors d’une vente aux enchères dans les années 1930. Hever était à l’époque la propriété des Astor, célèbre famille du Gilded Age américain, qui s’était fait une spécialité de collectionner tout ce qui avait un rapport avec Anne Boleyn. Cette acquisition permit peut-être de sauver le portrait de la catastrophe : dans les années 1950, un incendie ravagea la propriété de campagne où le tableau était, selon l’équipe d’Hever, hébergé avant d’arriver au château.
Ayant une meilleure idée de la provenance de la peinture, l’équipe du château d’Hever a décidé de pousser plus loin ses recherches sur les conditions de sa création à l’aide d’outils scientifiques de haute technologie actuels. « Nous souhaitions prendre toutes les précautions du monde et extraire autant d’informations que possible de cette unique campagne d’analyses scientifiques », indique Kate McCaffrey, historienne spécialiste du château et conservatrice adjointe à Hever.
Cette approche rigoureuse les exposait à d’éventuelles mauvaises surprises. « Le léger danger, évidemment, quand on entreprend des analyses scientifiques aussi poussées que celles que ce portrait a subies, est que l’on est [susceptible] de découvrir qu’il date de l’époque victorienne », explique-t-elle. Fort heureusement, ce portrait à la Rose n’était pas victorien… mais il avait d’autres secrets à livrer.
L’analyse s’est déroulée en deux étapes. Le portrait est peint sur deux panneaux de bois. L’équipe s’est donc dans un premier temps tournée vers la dendrochronologie, la science de la datation du bois par l’étude des cernes des arbres. L’équipe du château s’est attaché les services du dendrochronologue Ian Tyres, qui a prélevé un minuscule échantillon sur chaque panneau pour en examiner les cernes de croissance, avant de les comparer à une immense base de données de prélèvements déjà datés. Les résultats suggèrent que les panneaux datent de l’époque élisabéthaine, aux alentours de 1583.
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Sur cette gravure, Henri VIII accuse Anne Boleyn d’avoir entretenu des relations charnelles illicites avec plusieurs courtisans, dont son propre frère, et la condamne à mort.
Page titre de De origine ac progressu schismatis Anglicani du « doctissime Nicolai Sanderi », écrit par l’exilé catholique anglais Nicholas Sanders. Ce texte comprend des affirmations scabreuses sur Anne Boleyn, comme des accusations d’inceste et une liste de ses défauts physiques supposés.
Mais la dendrochronologie ne date que le panneau sous-jacent, non la peinture elle-même, qui pourrait dater d’une autre période. De récentes recherches ont par exemple révélé que l’un des portraits de la reine Marie Ire hébergé à Hever est une effigie du 19e siècle peinte sur un panneau du 16e siècle. L’équipe d’Hever s’est donc tournée vers l’Institut Hamilton Kerr pour réaliser des tests supplémentaires, notamment des analyses pigmentaires et une réflectographie infrarouge, une technologie qui permet de voir au travers des couches de peinture jusqu’au dessin original en dessous.
Le dessin préparatoire du portrait à la Rose d’Hever était continu, ce qui indique que l’artiste a travaillé à partir d’un modèle, une pratique courante au 16e siècle. « On perçait de petits trous à travers les contours de ce modèle, on le plaçait sur un panneau, on tapotait dessus pour faire passer du pigment à travers les trous de sorte que lorsque l’on ôtait le modèle, on obtenait une multitude de points », explique Owen Emmerson. L’artiste reliait alors ces points et travaillait à partir du tracé obtenu. La simple existence de ce modèle sous-jacent laisse penser qu’il existait un portrait antérieur : « Un autre portrait doit nécessairement avoir existé pour que quelqu’un trace et copie le modèle, explique Owen Emmerson. Nous ne pouvons bien sûr pas établir avec certitude que ce modèle provient du vivant d’Anne, mais cela nous en rapproche un peu. »
Plus intrigant encore, quand l’artiste commença le portrait, il n’y avait pas de rose ; le modèle d’origine ne faisait figurer ni la fleur, ni les mains de la reine. La réflectographie infrarouge a mis en évidence un triangle bien distinct qui traverse les doigts. Ce triangle est le fantôme du dessin préparatoire initial ; il correspondait à un espace laissé entre le bras d’Anne Boleyn et sa poitrine. Un triangle similaire est visible sur une peinture d’Anne Boleyn accrochée à la National Portrait Gallery, à Londres, qui ne fait pas figurer ses mains. Cela suggère que les mains riches en détails du portrait à la Rose d’Hever sont un ajout distinct correspondant à une intention politique bien précise.
À l’époque où un artiste réalisa le portrait à la Rose d’Hever, un ouvrage qui circulait depuis plusieurs années sous forme manuscrite s’apprêtait également à être publié sur le continent européen. Dans De Origine ac Progressu Schismatis Anglicani ou Origine et développement du schisme anglican, Nicholas Sanders, exilé catholique anglais, s’en prend directement à la mère d’Élisabeth. « Parmi les nombreux reproches qu’il adresse à Anne Boleyn et qui font d’elle à ses yeux une déviante religieuse, il y a celui d’avoir six doigts sur l’une de ses mains », indique Owen Emmerson. Nicholas Sanders décrit également Anne Boleyn comme une femme « de taille assez importante, aux cheveux noirs, au visage ovale et au teint cireux, comme si elle souffrait de jaunisse ». Il lui trouve également « une dent proéminente sous la lèvre inférieure ». Il ne la qualifia jamais explicitement de sorcière, mais la présenta comme une hérétique et comme une créature difforme.
Aucune source contemporaine ne permet de penser qu’Anne Boleyn ait eu un sixième doigt, une affirmation qui semble provenir de Nicholas Sanders. « Ce n’est pas une image exacte, prévient l’historienne Helene Harrison. C’est de la propagande pour l’essentiel. » Curieusement, un autre auteur de l’époque élisabéthaine, George Wyatt, qui prit la défense d’Anne Boleyn, affirma quant à lui qu’il « poignait bien un ongle, pourtant si minuscule […] que l’artisan [Dieu] semblait l’avoir laissé là pour donner davantage de grâce à sa main. »
Malgré tout, le mythe d’un sixième doigt s’ancra profondément dans l’imaginaire public. « C’est l’une des choses les plus emblématiques auxquelles on pense quand on pense à Anne Boleyn », relève Helene Harrison. Dans un livre de 2025 intitulé The Many Faces of Anne Boleyn: Interpreting Image and Perception, elle avance l’hypothèse que les mains (à cinq doigts) d’Anne Boleyn furent ajoutées au portrait à la Rose d’Hever dans le but précis de réfuter les accusations de Nicholas Sanders. Cette possibilité lui est venue à l’esprit avant même que l’analyse scientifique ne révèle le dessin sous-jacent et alors qu’elle revisitait le travail de Nicholas Sanders, des portraits d’Anne Boleyn dispersés tout autour de son espace de travail : « Ça a simplement fait tilt dans mon esprit et j’ai fait le lien, peut-être que ces mains constituaient un ajout délibéré. »
L’exécution d’Anne Boleyn le 19 mai 1536 constitua un étonnant renversement de situation étant donné qu’Henri VIII avait rompu avec l’Église catholique pour l’épouser. Sa disgrâce continua de planer sur le règne de sa fille, la reine Élisabeth Ire.
« Nous ne sommes pas sûrs que ce soit la raison de l’ajout de ces mains, mais c’est une chose vraiment fascinante à envisager », commente-t-elle. Les conservateurs du château d’Hever sont sans aucun doute intrigués par cette théorie.
Toute controverse entourant Anne Boleyn à l’époque de Nicholas Sanders fut nécessairement intimement liée à la légitimité d’Élisabeth Ire à régner. Or, à la fin du 16e siècle, la question était loin d’être tranchée dans une Europe plongée dans les violentes répercussions de la Réforme. Pour les catholiques, le mariage entre Anne Boleyn et Henri VIII était illégitime et, par conséquent, la prétention d’Élisabeth au trône l’était tout autant. Et ce ne fut pas un litige courtois : en 1583 eut lieu le complot Throckmorton, une tentative d’assassinat visant Élisabeth dont le but était de la remplacer par un monarque catholique (dans ce cas Marie Stuart). Mais Élisabeth n’ignora pas, ni ne minimisa, l’héritage de sa mère ; au contraire, elle choisit de se confronter à la question.
« Élisabeth s’est servie de l’image de sa mère, rappelle Owen Emmerson. Elle ne pouvait pas changer le passé, elle ne pouvait pas changer ce qui s’était passé, mais ce qu’elle pouvait faire, c’était de présenter sa mère sous un nouveau jour. » Cela supposait de réintégrer Anne Boleyn dans le récit de la dynastie Tudor, souvent par des moyens visuels. À l’époque, le portrait était bien plus qu’un simple ornement. Il était profondément politique. Il s’agissait d’une manière d’affirmer son pouvoir et sa légitimité à une époque où beaucoup ne savaient pas lire. Élisabeth mania astucieusement sa propre image comme une arme tout en composant avec les réalités d’un règne féminin et d’un passé familial en dents de scie, et se présenta sous un jour majestueux. En outre, elle réincorpora sa mère dans l’iconographie des Tudor.
Les identités du peintre du portrait à la Rose d’Hever et de son commanditaire demeurent une énigme, quoique des analyses scientifiques récentes aient révélé que le panneau en bois est fait du chêne balte et que les pigments peuvent correspondre aux pratiques d’ateliers néerlandais. Cela signifie qu’il pourrait s’agir de l’œuvre d’un artiste flamand ou bien d’un peintre anglais formé dans ce style. « Il a de ce point de vue une histoire assez internationale », relève Kate McCaffrey.
Une chose est sûre, le tableau fut nécessairement commandé par une personne riche et jouissant d’un certain statut. « C’était une chose incroyablement coûteuse à produire », rappelle Owen Emmerson, qui laisse entendre qu’il était à tout le moins destiné à un courtisan. « Ça a pu s’inscrire dans une démarche émanant du sommet ou bien il pourrait s’agir d’une image créée pour plaire à Élisabeth. » Dans un monde où les faveurs du monarque étaient déterminantes dans l’ascension sociale, un courtisan pouvait chercher à s’attirer les bonnes grâces de la reine ou à témoigner de ses liens anciens avec la famille royale en affichant fièrement le portrait d’Anne Boleyn sur ses murs.
« Nous ne pouvons pas encore le prouver, mais ce que je pense que nous pouvons affirmer avec certitude est que ce portrait émerge à une époque où il y a une nécessité de réfuter ces calomnies à l’endroit d’Anne et d’Élisabeth, de là il nous semble on ne peut plus logique qu’il fasse partie d’un arsenal de défense contre ces accusations, explique Owen Emmerson. De plus, c’est une réfutation visuelle de ces calomnies dirigées contre Anne et Élisabeth dont on se servait pour saper la légitimité de cette dernière en laissant entendre qu’elle était illégitime et qu’elle n’était pas la véritable reine. »
Maintenant que le portrait à la Rose d’Hever a été analysé, une question se pose : « Quels autrse secrets d’autres portraits d’Anne Boleyn pourraient-ils bien recéler ?, se demande Helene Harrison. Car la plupart d’entre eux n’ont pas été datés, on ne les a pas analysés. »
Malgré tous les renseignements merveilleux que l’analyse scientifique peut nous apporter concernant le portrait à la Rose d’Hever, celle-ci ne peut répondre à l’une des questions les plus captivantes : qu’avait donc Anne Boleyn de si particulier qu’Henri VIII fût prêt à tout risquer pour elle ?
Souvent, le désir de connaître le visage d’Anne Boleyn est en fait un désir de comprendre ce qui rendit Henri VIII prêt à rompre avec la puissante Église catholique pour qu’elle devienne sa reine. Malgré l’intérêt suscité par l’apparence d’Anne Boleyn, les éléments dont nous disposons indiquent que ce n’est pas sa seule beauté physique qui séduisit Henri. Le pasteur d’Hever la décrivit comme étant « plutôt jolie », ce qui n’évoque pas Hélène de Troie, loin de là. « Il y a un je-ne-sais-quoi concernant Anne que personne à l’époque ne semble avoir été en mesure de saisir, explique Kate McCaffrey. Elle avait quelque chose qui a attiré Henri et qui a changé le cours de l’histoire anglaise et européenne. »
Une idée tenace veut qu’Henri ait tenté d’effacer le souvenir d’Anne Boleyn en Angleterre après son exécution. L’exposition d’Hever vient toutefois nuancer cette thèse : « Aucune source d’époque n’indique qu’il ait ordonné la destruction des portraits d’Anne Boleyn », rappelle Owen Emmerson. Il est plus probable qu’il soit devenu prudent de mettre à l’abri les souvenirs d’une femme tombée si spectaculairement en disgrâce. « Cela laisse ouverte la possibilité qu’il existe un portrait d’elle peint quelque part, conclut-il. Nous gardons espoir. »
Kelly Faircloth est journaliste indépendante et vit à New York. Elle traite d’Histoire et de culture dans les colonnes de National Geographic.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.