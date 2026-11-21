Mais la dendrochronologie ne date que le panneau sous-jacent, non la peinture elle-même, qui pourrait dater d’une autre période. De récentes recherches ont par exemple révélé que l’un des portraits de la reine Marie Ire hébergé à Hever est une effigie du 19e siècle peinte sur un panneau du 16e siècle. L’équipe d’Hever s’est donc tournée vers l’Institut Hamilton Kerr pour réaliser des tests supplémentaires, notamment des analyses pigmentaires et une réflectographie infrarouge, une technologie qui permet de voir au travers des couches de peinture jusqu’au dessin original en dessous.

Le dessin préparatoire du portrait à la Rose d’Hever était continu, ce qui indique que l’artiste a travaillé à partir d’un modèle, une pratique courante au 16e siècle. « On perçait de petits trous à travers les contours de ce modèle, on le plaçait sur un panneau, on tapotait dessus pour faire passer du pigment à travers les trous de sorte que lorsque l’on ôtait le modèle, on obtenait une multitude de points », explique Owen Emmerson. L’artiste reliait alors ces points et travaillait à partir du tracé obtenu. La simple existence de ce modèle sous-jacent laisse penser qu’il existait un portrait antérieur : « Un autre portrait doit nécessairement avoir existé pour que quelqu’un trace et copie le modèle, explique Owen Emmerson. Nous ne pouvons bien sûr pas établir avec certitude que ce modèle provient du vivant d’Anne, mais cela nous en rapproche un peu. »

Plus intrigant encore, quand l’artiste commença le portrait, il n’y avait pas de rose ; le modèle d’origine ne faisait figurer ni la fleur, ni les mains de la reine. La réflectographie infrarouge a mis en évidence un triangle bien distinct qui traverse les doigts. Ce triangle est le fantôme du dessin préparatoire initial ; il correspondait à un espace laissé entre le bras d’Anne Boleyn et sa poitrine. Un triangle similaire est visible sur une peinture d’Anne Boleyn accrochée à la National Portrait Gallery, à Londres, qui ne fait pas figurer ses mains. Cela suggère que les mains riches en détails du portrait à la Rose d’Hever sont un ajout distinct correspondant à une intention politique bien précise.

À l’époque où un artiste réalisa le portrait à la Rose d’Hever, un ouvrage qui circulait depuis plusieurs années sous forme manuscrite s’apprêtait également à être publié sur le continent européen. Dans De Origine ac Progressu Schismatis Anglicani ou Origine et développement du schisme anglican, Nicholas Sanders, exilé catholique anglais, s’en prend directement à la mère d’Élisabeth. « Parmi les nombreux reproches qu’il adresse à Anne Boleyn et qui font d’elle à ses yeux une déviante religieuse, il y a celui d’avoir six doigts sur l’une de ses mains », indique Owen Emmerson. Nicholas Sanders décrit également Anne Boleyn comme une femme « de taille assez importante, aux cheveux noirs, au visage ovale et au teint cireux, comme si elle souffrait de jaunisse ». Il lui trouve également « une dent proéminente sous la lèvre inférieure ». Il ne la qualifia jamais explicitement de sorcière, mais la présenta comme une hérétique et comme une créature difforme.

Aucune source contemporaine ne permet de penser qu’Anne Boleyn ait eu un sixième doigt, une affirmation qui semble provenir de Nicholas Sanders. « Ce n’est pas une image exacte, prévient l’historienne Helene Harrison. C’est de la propagande pour l’essentiel. » Curieusement, un autre auteur de l’époque élisabéthaine, George Wyatt, qui prit la défense d’Anne Boleyn, affirma quant à lui qu’il « poignait bien un ongle, pourtant si minuscule […] que l’artisan [Dieu] semblait l’avoir laissé là pour donner davantage de grâce à sa main. »

Malgré tout, le mythe d’un sixième doigt s’ancra profondément dans l’imaginaire public. « C’est l’une des choses les plus emblématiques auxquelles on pense quand on pense à Anne Boleyn », relève Helene Harrison. Dans un livre de 2025 intitulé The Many Faces of Anne Boleyn: Interpreting Image and Perception, elle avance l’hypothèse que les mains (à cinq doigts) d’Anne Boleyn furent ajoutées au portrait à la Rose d’Hever dans le but précis de réfuter les accusations de Nicholas Sanders. Cette possibilité lui est venue à l’esprit avant même que l’analyse scientifique ne révèle le dessin sous-jacent et alors qu’elle revisitait le travail de Nicholas Sanders, des portraits d’Anne Boleyn dispersés tout autour de son espace de travail : « Ça a simplement fait tilt dans mon esprit et j’ai fait le lien, peut-être que ces mains constituaient un ajout délibéré. »