Aqueducs : des constructions extraordinaires pour étancher la soif de Rome

Rome est connue pour une multitude de prouesses : ses conquêtes militaires, son architecture civique, ses temples, ses routes, ses empereurs et ses sculptures. Mais rien de tout cela n’eût été possible sans la plus vitale des ressources : l’eau. Aujourd’hui comme hier, l’eau est la vie, et sans distribution efficace de celle-ci, nous aurions été privés des splendeurs de la civilisation romaine. En des temps relativement récents encore, les techniques romaines de collecte, de conservation et d’adduction de l’eau sur de grandes distances demeuraient sans égal.

Bien entendu, les Romains ne partirent pas d'une feuille blanche. De nombreux peuples méditerranéens avaient avant eux investi leurs ressources et leur savoir-faire dans la gestion de l’eau. En Crète, dès le milieu du troisième millénaire avant notre ère, les Minoens s’étaient dotés de systèmes de collecte de l’eau de pluie et de filtrage sophistiqués. Les techniques de gestion de l’eau crétoise furent plus tard adoptées dans l’ensemble du monde hellénophone, et les exemples de tunnels, de systèmes d’évacuation et de citernes, parfois de taille considérable, ne manquent pas.

Pourtant, bien que la tradition de gestion de l’eau dont Rome hérita fût riche et vaste, nul système précédent ne s’approcha de la complexité et de l’ampleur des aqueducs romains. Enjambant le paysage de l’Espagne à la Syrie, ces ouvrages impressionnants acheminaient non seulement l'eau vers les villes, mais proclamaient également la grandeur de Rome.

LE LIEN VITAL DE L’EMPIRE