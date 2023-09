Nouvelles découvertes à Thonis-Héracleion, la mythique cité engloutie

L’Institut Européen d’Archéologie Sous-marine (IEASM) a annoncé il y a peu une magnifique découverte, réalisée au courant du mois de juillet. Une équipe d’une cinquantaine d’archéologues de l’IEASM et du département d’archéologie subaquatique du Ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte, dirigés par l’archéologue français Franck Goddio, président de l’IEASM, a enquêté au large des côtes égyptiennes, dans la baie d’Aboukir.

C’est à cet endroit précis que repose la cité engloutie de Thonis-Héracleion, symbole de la toute puissance de l’Égypte à son âge d’or, décrite dans les récits légendaires d’Hérodote et d’Homère qui a été retrouvée en l’an 2000, et ne cesse depuis de surprendre les archéologues. Des temples et céramiques grecs, ainsi que des artefacts en or d’origine égyptienne particulièrement bien conservés, sont les dernières découvertes en date. Ils mettent en évidence une cohabitation culturelle très ancrée entre Grecs et Égyptiens sous le royaume lagide (323 à 30 avant notre ère).

LA LÉGENDAIRE THONIS-HÉRACLEION

En 2000, les chercheurs ont repéré, à 6,5 km des côtes, des signatures magnétiques qui indiquaient la présence d’un gisement archéologique. Les fouilles ont commencé en 2001. « Nous cherchions initialement deux endroits distincts », explique l’archéologue en chef. D’une part, la cité de Thonis, mentionnée dans les textes de l'Égypte ancienne, et d’autre part la cité d’Héracleion, notamment mentionnée dans les textes de l’historien grec Hérodote. Mais « Thonis et Héracleion étaient en fait une seule et même ville », s’enthousiasme Franck Goddio.

Disparue des cartes depuis le milieu du deuxième siècle avant notre ère, Thonis, selon les écrits égyptiens, ou Héracleion, selon les écrits grecs, a été emportée par un cataclysme causé par l’action conjointe d’une augmentation du niveau des mers, ainsi qu’un tremblement de terre, qui a provoqué un raz de marrée et un gigantesque glissement de terrain, emportant 110 kilomètres carrés des côtes du Delta du Nil sous la Méditerranée.