Qui a construit le Sphinx ? Et qui a cassé son nez ?

La tête du Sphinx jette un regard royal et porte certains symboles traditionnels de la monarchie de l’Égypte ancienne. Celle-ci est surmontée du némès, une coiffe en tissu que portaient les pharaons égyptiens . Sur le front du Sphinx, on peut apercevoir les vestiges d’un cobra royal sculpté (un uræus). Les traits de son visage sont masculins. Le temps a privé le Sphinx de son nez et de sa barbe royale, mais le reste de ses traits demeurent bien définis en dépit de l’érosion.

Dans la Grèce antique, le sphinx était un monstre à tête de femme, à corps de lion et doté d’ailes d’oiseau ; cette sphinge était dangereuse et tuait toute personne incapable de résoudre ses énigmes. Le mythe d’Œdipe en fournit l’exemple le plus célèbre. Son cousin égyptien, en revanche, était un être bienveillant et protecteur qui veillait sur les rois et sur leur pays. L’origine du mot « sphinx » est incertaine. Il dérive peut-être de shesep-ankh, terme égyptien qui signifie « image vivante » et qu’on employait pour faire référence aux représentations d’un dieu ou d’un pharaon.