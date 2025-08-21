Vivre à Babylone : plongée dans le quotidien d’une cité légendaire

Par exemple, une tablette remontant au 15 e siècle av. J.‑C. et découverte à Nuzi, une cité du nord de la Mésopotamie, explique : « Huitilla, fils de Warteya, a offert son fils Naniya pour adoption à Tirwiya, servant de Enna‑mati. Tirwiya devra trouver une femme à Naniya et lui enseigner le métier de tisserand […]. Si Tirwiya faillit à son devoir d’enseigner le métier de tisserand à Naniya, Huitilla pourra, le cas échéant, réclamer le retour de son fils à Tirwiya. »

Il était normal à Babylone que les jeunes hommes apprennent certains commerces au sein de leur foyer, la plupart du temps en suivant les traces de leur père. On retrouve des dizaines de cas attestés de scribes, de prêtres et d’artisans qui passèrent le flambeau de leur profession à leur descendance. En d’autres occasions, et par vertu d’un contrat d’apprentissage, un professionnel reconnu prenait un apprenti pour lui apprendre son métier. C’est le cas de l’exemple précédent, où Tirwiya le tisserand prit comme apprenti, et fils adoptif, Naniya.

Les Babyloniens accordaient une grande importance à l’artisanat. Dans la région de Sumer, en basse Mésopotamie, aujourd’hui le sud de l’Irak, la plupart des artisans et des marchands étaient liés aux institutions du palais et des temples. À l’inverse, dans la Babylone du roi Hammurabi, on retrouve de nombreuses preuves que ces marchands et artisans travaillaient pour leur compte. Des milliers de tablettes retrouvées par des archéologues mentionnent des livraisons, le plus souvent d’orge, à destination d’individus dont il n’est pas rare de voir la profession mentionnée. Par exemple, les tablettes font mention de jardiniers, de forgerons, de boulangers et de constructeurs. Beaucoup de Babyloniens, souvent des femmes, des enfants et des esclaves, travaillaient pour des commerces du textile : tissage, cardage (le démêlage et la préparation des fibres textiles) ou encore foulage (le nettoyage et l’assouplissement de la laine). Les biens qu’ils produisaient étaient vendus dans toute la Mésopotamie par des marchands qui suivaient des routes commerciales bien établies. Des infrastructures améliorées, l’irrigation, le commerce et, plus tard, l’expansion militaire, contribuèrent à la richesse de l’empire.