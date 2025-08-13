Comment Louis Braille a inventé un système d’écriture révolutionnaire

Où serions-nous sans l’écriture ? Depuis ses origines, il y a 5 000 ans dans l’ancienne Mésopotamie, l’histoire de l’écriture fait écho à celle de l’humanité. Les Grecs et les Romains ont développé des alphabets uniques, les Chinois des caractères complexes et, aujourd’hui, nous lisons des romans, des journaux et des posts sur les réseaux sociaux. Pilier de la civilisation humaine, l’écriture est fondamentale à l’application de la loi, à la connaissance et à la culture. Cependant, les aveugles ont dû attendre le 19e siècle pour y avoir accès.

Entre 1824 et 1825, Louis Braille a créé un système de points saillant représentant des lettres, que l’on pouvait lire au toucher. D’abord ignorée, son invention sera universellement adoptée au 20e siècle, ouvrant les portes d’un nouveau monde de connaissances pour les malvoyants. Au cours d’un discours délivré à la Sorbonne à l’occasion du centième anniversaire de la mort de Louis Braille, Helen Keller a dit : « Nous, les aveugles, sommes autant redevables à Louis Braille que l’espèce humaine l’est à Gutenberg ». UN ACCIDENT QUI A CHANGÉ SA VIE

Petit dernier d’une fratrie de quatre enfants, Louis Braille naquit en 1809, dans le village de Coupvray à 45 kilomètres de Paris. Son père, Simon-René, était sellier de métier, un commerce encore en demande à l’époque. La famille vivait confortablement et cultivait également des vignes pour en faire du vin. Ils disposaient d’un four à pain, un luxe pour l'époque que l’on peut aujourd’hui voir dans leur maison, devenue le musée Louis Braille dans les années 1950. La pièce maîtresse de cette exposition est l’atelier de travail du cuir, où le petit Louis eut un accident qui lui coûta la vue, changeant à jamais sa destinée et le cours de l’Histoire.