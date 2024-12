Casse-Noisette : de l'échec critique à l'œuvre incontournable

Avez-vous déjà assisté à un ballet ? Si oui, il est possible que vous ayez vu Casse-Noisette, un spectacle si emblématique que c’est bien souvent celui par lequel on s’initie à cet art et parfois même le seul que l’on ait vu. Ce classique, dont la musique fut composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski, ne saurait se résumer à ses tutus et à ses sapins de Noël. Son existence bouleversa, voire sauva, le ballet américain plus de six décennies après qu’on l’eut représenté pour la première fois.