Avant le Moyen Âge, personne n'avait peur des dragons

Tandis que dans le monde byzantin le dragon était entièrement représenté avec les attributs d’un serpent, dans l’Occident médiéval, on lui donnait des physionomies diverses et variées, félines, canines, mais aussi aviennes. La nature protéiforme du dragon médiéval n’a fait que renforcer sa comparaison avec le diable. Dans l’art romanesque des 11e et 12e siècles figurent des dragons ailés bipèdes plus corpulents au visage de chat ou de chien. Ces créatures sont dotées de peaux écailleuses, de longues oreilles, et ont l’extrémité de la queue ornée de formes végétales. Il existe également des dragons semblables au griffon, créature hybride de l’Antiquité dont la tête, le torse, les pattes antérieures et les ailes sont ceux d’un aigle et dont la partie postérieure est celle d’un lion.

Les dragons de style roman représentés sur les chapiteaux, les corbeaux et les tympans des églises et des monastères sont généralement en train d’essayer d’attaquer des chevaliers, des saints et des créatures symbolisant le Christ telles que l’agneau ou le lion. Dragons, sirènes, harpies, singes et autres êtres « maléfiques » incorporés dans l’architecture des églises avaient valeur d’avertissement. Quand les fidèles, qui étaient pour bon nombre analphabètes, contemplaient ces terrifiants bestiaires de pierre, ils ne pouvaient plus ignorer les châtiments de l’enfer, ni quoi faire pour les éviter. Ces images se diffusèrent dans toute l’Europe et touchèrent un vaste public grâce à la popularité croissante des pèlerinages à Rome et à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les deux villes virent affluer par milliers des voyageurs, avec leurs attirails religieux, qui traversaient tout le continent.

CHAUVES-SOURIS, LÉZARDS ET CROCODILES

Dans l’art gothique du 13e siècle, l’aspect des dragons se complexifia. La redécouverte des écrits d’Aristote sur la nature et l’étude de traités arabes sur l’optique comptèrent parmi les facteurs qui encouragèrent une approche plus empirique de la description de la nature.