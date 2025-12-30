Archéologie : le mystère de l’Arche d’alliance, relique sacrée et objet de pouvoir

Les Israélites apportèrent à la construction de l’Arche des siècles d’exposition à la culture égyptienne. Sa forme est profondément imprégnée du style ritualiste de l’âge du bronze récent (1550-1200 av. J.-C. environ), notamment de celui des coffres naviformes utilisés lors des fêtes religieuses égyptiennes pour transporter les effigies des dieux. La construction de l’arche évoque également les châsses en bois couvertes d’or découvertes dans le tombeau de Toutankhamon. Les chérubins au sommet de l’Arche, des gardiens ailés, ressemblent de manière frappante à des personnages de l’art égyptien et proche-oriental. Sur le sarcophage en quartzite de Toutankhamon, des déesses aux ailes déployées sont par exemple sculptées à chaque coin, protégeant le pharaon dans la mort. Pourtant, l’inclusion de ces chérubins fait surgir une tension théologique : cela semble contredire le commandement qui dit « Tu ne te feras point d’idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre » (Exode 20:4)

Cette contradiction entre le commandement interdisant la fabrication d’images gravées et l’inclusion de chérubins au sommet de l’Arche d’alliance intrigue les chercheurs depuis longtemps. Pour résoudre cette énigme, de nombreux spécialistes de la Bible et théologiens ont insisté sur le contexte ainsi que sur la raison d’être de ces chérubins. Il ne s’agissait pas d’idoles destinées au culte, mais de gardiens symboliques de la présence divine, placés au sommet de l’Arche dans le sanctuaire le plus intérieur, soustrait au regard et à la compagnie des fidèles ordinaires. Leur rôle n’était pas figuratif mais théologique : ils encadraient le « propitiatoire », l’espace où la présence de Dieu était réputée demeurer. Les chérubins étaient institués par la volonté divine et relevaient davantage de l’art rituel que d’images interdites, ce qui souligne le caractère unique et encadré du culte israélite. L’Arche d’alliance prit une place centrale dans la vie religieuse israélite et durant leurs quarante années d’errance dans le désert après leur fuite d’Égypte, l’Arche les précédait toujours. Les Israélites croyaient que l’Arche et son précieux contenu avaient le pouvoir de les protéger et de punir leurs ennemis.

LE VOYAGE

Josué succéda à Moïse à sa mort et finit par conduire son peuple à Canaan, la Terre promise. Selon le Livre de Josué, lorsqu’ils atteignirent le Jourdain, celui-ci était en crue. Suivant l’ordre de Dieu, les sacrificateurs qui portaient l’Arche marchèrent sur l’eau, qui s’arrêta miraculeusement de couler, permettant ainsi aux Israélites de traverser à sec. Lorsque leur première épreuve militaire se présenta, la capture de la ville de Jéricho, leur marche autour de la cité, derrière l’Arche toujours, provoqua l’effondrement de ses murs. L’Arche dégageait une aura de puissance immense, dangereuse. On disait qu’en regarder l’intérieur ou la toucher pouvait entraîner la mort.