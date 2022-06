Ces objets "magiques" qui ont marqué l'Histoire

L’un des objets les plus merveilleux de l’Histoire est sans doute l’épée magique du roi Arthur. Comme de nombreux aspects de la légende arthurienne, l’épée a des noms et des origines qui diffèrent selon les sources. Elle apparaît pour la première fois vers 1136 dans l’Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth sous le nom de Caliburn, histoire dans laquelle Arthur l’utilisa pour tuer 470 hommes à lui seul. Dans l’ouvrage de Thomas Malory, datant du 15e siècle et détaillant la légende d’Arthur, ce dernier extrait l’épée miraculeuse d’une pierre alors qu’il n’est encore qu’un enfant. Dans ce même récit, c’est une enchanteresse, la Dame du Lac, qui présente l’épée à Arthur. Alors qu’il agonisait après sa dernière bataille, il demanda à son fidèle Bédivère de la jeter dans le lac ; un bras (probablement celui de la Dame du Lac) sortit de l’eau pour l’attraper, puis disparut dans les profondeurs.

Cependant, tant que les historiens n’auront pas trouvé de preuves plus solides de l’existence d’un véritable roi Arthur, l’existence d’une véritable Excalibur restera également peu probable. Le doute persiste toutefois. En 2017, une fillette de 7 ans se baignant dans un lac de Cornouailles, connu pour être celui mentionné dans l’œuvre de Malory, trouva au fond une épée de style médiéval. La presse la surnomma Excalibur, bien que le père de la petite fille, plus pragmatique, ait déclaré : « C’est probablement juste un vieil accessoire de film ».

LE SAINT GRAAL

Des récits médiévaux de quêtes sacrées aux films sur Indiana Jones, le Saint Graal fut longtemps la relique chrétienne la plus convoitée, bien que son existence reste obscurcie par de nombreuses histoires différentes, et parfois contradictoires. La première référence majeure à cet objet apparaît dans Perceval, ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, datant du 12e siècle, dans laquelle le Graal contient une unique hostie capable de maintenir la vie toute entière. Peu de temps après, il fut associé à la Cène dans les écrits de Robert de Boron, qui prétend qu’il fut utilisé pour recueillir le sang du Christ après sa crucifixion.

Diverses histoires arthuriennes suivent les péripéties de chevaliers tels que Perceval et Galaad dans leurs quêtes de la source de vie qu’est le Graal. Non pas un, mais deux Graals furent découverts dans l’Europe médiévale. Le premier, conservé dans sa propre chapelle dans la cathédrale de Valence, est une coupe en agate brun rougeâtre qui date de l’époque du Christ. L’autre, conservé dans la cathédrale de Gênes, est un plat médiéval en verre coloré vert auquel on attribue des pouvoirs de guérison. Tous deux peuvent encore être admirés aujourd’hui.