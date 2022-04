Les chevaliers, super-héros du Moyen Âge

Godefroid était un chevalier si exemplaire qu’il en devint légendaire. Des récits embellis furent écrits sur son voyage en Terre sainte, allant jusqu’à établire sa noble lignée. La plus connue de ces histoires est la légende du chevalier au cygne. À l’origine, cette histoire était celle d’un chevalier anonyme qui, dans une barque tirée par un cygne, alla sauver une demoiselle en détresse. À la fin du 12e siècle, les récits populaires identifiaient le protagoniste de l’histoire à la dynastie des Bouillon, et affirmaient que le mystérieux chevalier au cygne n’était autre que le grand-père de Godefroid. Ce récit mêlait réalité et fiction autour de la figure de l’un des chevaliers les plus reconnus de la chrétienté. Ce mélange d’évocation littéraire, d’embellissement de la réalité et de célébration des valeurs de la chevalerie se développa pendant une longue période dans l’Europe médiévale, et plus particulièrement dans le monde anglo-français.

LE MEILLEUR CHEVALIER DU MONDE

Un chevalier bien connu en France et en Angleterre fut Guillaume le Maréchal (1146-1219 environ). Il joua le rôle de conseiller du roi pour quatre monarques anglais : Henri II, Richard Ier (plus connu sous le nom de Richard Cœur de Lion), Jean, et Henri III. Même les membres de la cour de France reconnaissaient à contrecœur qu’il était le meilleur chevalier du monde. Guillaume guida ces quatre rois avec sagesse à travers de nombreuses crises et dangers, faisant de son nom un synonyme de modèle des vertus chevaleresques de son époque.

Les détails de la vie de Guillaume le Maréchal furent préservés dans un récit littéraire commandé par l’un de ses fils, Histoire de Guillaume le Maréchal, écrit en vers en vieux français. Les lignes de cet ouvrage retracent sa carrière fulgurante, depuis son départ de la maison paternelle dans le but de se former au métier de chevalier (en tant que second fils de la fratrie, cette voie était attendue) jusqu’aux dernières heures de sa vie. Bien que Maréchal ne fut pas un chevalier ordinaire, le récit donne un aperçu de ce qu’était généralement la vie des chevaliers à cette époque. On y trouve une description de la formation de Maréchal dans la maison de Guillaume de Tancarville, puissant noble normand qui était le cousin de sa mère, mais aussi de son investiture comme chevalier en 1166 et de sa première campagne militaire.

Très vite, le jeune Maréchal découvrit une activité qui façonna sa vie et devint pour lui une véritable passion : le tournoi. Ces compétitions étaient bien plus brutales que les versions populaires qui sont célébrées aujourd’hui, puisqu’il s’agissait davantage de batailles que de jeux. Les jeunes chevaliers y participaient, individuellement ou en équipe, dans l’espoir de démontrer leurs prouesses au combat et, peut-être, de gagner gloire et fortune.

À la fin du 12e siècle, les tournois connaissaient leur apogée, et Maréchal excellait dans les joutes. On dit que, pendant plus d’une décennie, il enchaîna les tournois, et désarçonna et captura plus de 500 combattants. Les chevaliers vaincus devaient payer une rançon. Avec le butin provenant de la saisie des harnais et des selles, Maréchal pouvait profiter d’une pratique chevaleresque très appréciée : la largesse. La générosité avec laquelle il distribuait la prime de ses victoires lui permit de forger de précieuses loyautés.

En plus d’exceller sur le terrain des tournois, Maréchal faisait également office de maître d’armes et de confident du prince Henri, fils d’Henri II d’Angleterre et héritier du trône. Le jeune prince mourut avant de pouvoir porter la couronne, et Guillaume tint la promesse qu’il lui avait faite de se rendre en Terre sainte, où il combattit pendant deux ans aux côtés des Templiers. À son retour, le roi lui offrit la main d’Isabel de Clare, comtesse de Pembroke, l’une des plus riches héritières du royaume. Cette union éleva Maréchal aux plus hauts rangs de la noblesse. Ses jours en tant que chevalier errant étaient ainsi terminés.

Maréchal continua toutefois à briller sur les champs de bataille. Lorsque Richard Cœur de Lion partit pour la troisième croisade, Guillaume protégea son trône contre les manœuvres de Jean sans Terre, frère du roi et régent. Suite à la mort de Richard, alors que la légitimité au trône de Jean était contestée, Maréchal fut l’un des rares grands nobles à rester à ses côtés pendant la première guerre des Barons, au cours de laquelle la noblesse se rebella et força le roi Jean à signer la charte des droits connue sous le nom de Magna Carta.

(À lire : La Croisade des enfants est partie pour la Terre sainte en 1212. Elle n’est jamais arrivée.)

Cette loyauté intransigeante envers la couronne scella la réputation de Guillaume le Maréchal comme le plus grand chevalier de son époque. Il mourut peu après sa dernière grande victoire militaire, la bataille de Lincoln, en 1217, durant laquelle il réussit à chasser l’armée française d’Angleterre et à forcer le futur roi de France, Louis VIII, à renoncer à ses prétentions au trône d’Angleterre.

LE CHEVALIER LITTÉRAIRE

Si certains chevaliers furent immortalisés par les poèmes relatant leurs exploits héroïques, d’autres furent les auteurs de ces poèmes. Une riche tradition de littérature et d’illustration se développa autour du mode de vie chevaleresque. Le cas le plus remarquable est peut-être celui d’Ulrich von Liechtenstein (1200-1278), chevalier originaire de Styrie (en actuelle Autriche), connu non seulement pour ses exploits militaires mais aussi pour son rôle de Minnesänger, ou troubadour.

Il fut fait chevalier en 1223 par le duc Léopold VI d’Autriche, l’un des hommes politiques et mécènes les plus célèbres de son époque. Léopold encouragea les activités chevaleresques dans sa cour et choisit rapidement Ulrich au sein de la noblesse styrienne. Les postes importants de sénéchal et de maréchal furent conférés au chevalier, mais ce fut pour ses écrits qu’il resta dans les mémoires.

Deux des œuvres d’Ulrich survécurent. Dans le Frauenbuch, ou Livre de la dame, il déplorait que la cour aux dames, qu’il considérait comme une pierre angulaire de la chevalerie, soit en déclin. L’autre, le Frauendienst, ou Service de la dame, est un recueil de poésie (apparemment autobiographique) dans lequel Ulrich réfléchissait aux conventions de l’amour courtois et des activités chevaleresques.