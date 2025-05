Chine antique : les linceuls de jade n'étaient finalement pas une légende

L’espace central était un hall cérémonial et était également couvert par un toit en tuile, soutenu par une structure en bois. Au centre se trouvaient deux canopées entourées par de nombreux objets en rang : des figurines en céramique représentant des servants, des réceptacles de bronze, des lampes et des armes rituelles. À l’arrière de cette pièce, une porte en pierre s’ouvrait sur la chambre funéraire elle-même. Cet espace comportait un toit de pierre et un sarcophage était exposé au centre. Les archéologues déterminèrent que cette pièce et une chambre attenante étaient les quartiers privés du défunt. DES COSTUMES POUR LES ÂMES

Les tombes de Liu Sheng et Dou Wan, les premières de la dynastie Han à être découvertes intactes, sont d’une grande importance pour leur structure et les deux objets que l’on y a découvert parmi les offrandes funéraires. Deux costumes spectaculaires aux allures d’armures et faits de jade. Jusqu’alors, on n’en avait eu de descriptions que par des sources écrites.

Les milliers de tessons de jade qui constituaient les costumes étaient liés entre eux par des fils et des tiges d’or. Chaque costume était fait de douze sections et étaient adaptés aux contours du corps. Ils servaient de linceuls et devenaient la représentation visuelle de la transformation des deux dirigeants en êtres immortels.