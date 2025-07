Comment la relation compliquée entre Alexandre le Grand et son père a redessiné le monde

Cela était essentiel à la garantie de la stabilité politique. Bien que la décision finale reposât sur le monarque, ses épouses jouaient un rôle dans le positionnement de leur progéniture masculine dans la course à la succession. Dans ce contexte, Alexandre bénéficiait d’un chemin relativement dégagé vers le pouvoir. Son demi-frère aîné, Arridhée était mentalement déficient. Certaines sources attribuent cet état à un empoisonnement orchestré par Olympias dans le but de l’écarter de la course au trône. Alexandre, lui, reçut une éducation digne d’un prince macédonien. On le forma aux disciplines traditionnelles telles que la grammaire, la rhétorique, l’arithmétique et la géométrie, mais également à des activités physiques, comme la chasse et le combat. Le plus éminent de ses maîtres fut Aristote, à qui Philippe confia l’éduction de son fils durant trois ans.