Ce roi impitoyable a bâti la plus grande bibliothèque du monde

D’ANCIENNES BIBLIOTHÈQUES

Au cours du printemps de l’année 1850, l’équipe de Layard découvrit un grand nombre de tablettes aux inscriptions cunéiformes dans les chambres 40 et 41 du palais sud-ouest de Sennacherib à Ninive. Trois ans plus tard, l’archéologue irakien Hormuzd Rassam, le successeur de Layard, tomba sur un espace de stockage de tablettes similaires dans le palais nord, érigé par Ashurbanipal.

On commença alors à se représenter la Ninive du règne d’Ashurbanipal comme un centre culturel émergent. Vers la moitié du 7e siècle av. J.-C., le roi souhaita faire de sa capitale un lieu d’éducation capable de rivaliser avec Babylone, au sud. Babylone commençait à se rebeller contre le contrôle assyrien et, durant les campagnes d’Ashurbanipal contre la cité, ses forces pillèrent de nombreuses tablettes d’érudits et les ramenèrent à Ninive. Les scribes babyloniens furent également faits prisonniers et forcés à travailler dans les bibliothèques royales. Grâce à ces tactiques, les collections de Ninive s’enrichirent significativement. Les archives d’Ashurbanipal se remplirent de siècles de connaissances mésopotamiennes et permirent de sceller le statut de la capitale comme cœur intellectuel de l’Empire assyrien.

Les Assyriens avaient un mot pour ce que nous appelons bibliothèque : girginakku. Ce mot akkadien, utilisé sporadiquement du 7e au 2e siècle av. J.-C., se réfère à une pièce, en général un temple, où les érudits conservaient leurs tablettes. Il renvoie également aux contenus de la collection, qui étaient le plus souvent d’ordre littéraire, intellectuel, lexical, mathématique, médical, et divinatoire.

Les principaux utilisateurs des girginakku étaient les ummânu, ou « les hommes sages », des scribes qui se spécialisaient dans la magie et la divination. Ils observaient le ciel ou lisaient l’avenir dans les entrailles des animaux, un art appelé haruspicine. Ils pratiquaient également des guérisons par exorcisme ou en ayant recours à des herbes.

On pense qu’il y aurait eu jusqu’à quatre bibliothèques à Ninive : une dans chaque palais et deux autres dans les temples proches de Nabu (dieu de la sagesse) et d’Ishtar (la grande déesse de l’amour et de la guerre). En plus de ces lieux, la citadelle abritait des archives séparées pour y conserver les registres légaux et administratifs. Après la chute de l’Assyrie, ces documents furent, eux aussi, gravement endommagés, mais certains furent retrouvés et sont désormais conservés au British Museum. En 2016, le temple de Nabu et les artefacts qui demeuraient encore sur le site furent détruits par le groupe État islamique.