Charlemagne intime : comment vivait le premier empereur du Saint-Empire romain germanique ?

Aujourd’hui considéré comme l’un des pères de l’Europe, Charlemagne fut responsable de la restauration de l’Empire romain après plus de trois siècles de déclin. Il réforma de manière durable tous les aspects du pouvoir royal, de l’organisation du système judiciaire à l’économie, et fit renaître la culture selon des critères classiques. Au Moyen Âge, on le mythifia comme aucun autre chef et il devint un symbole et un modèle de bonne gouvernance pour les futurs empereurs du Saint-Empire romain. À l’ère des croisades, sa ferveur religieuse et son ardeur à combattre les opposants qu’il considérait « infidèles » poussèrent de nombreux chrétiens à le vénérer comme un saint.

Mais avant que l’homme ne devienne mythe, Charlemagne était un simple être de chair et de sang ; un souverain ambitieux et un guerrier implacable, mais aussi un homme de culture et un père soucieux de l’avenir de sa famille. Chose inhabituelle pour une période souvent qualifiée d’« âge sombre », des sources de grande valeur ont subsisté et éclairent la personnalité de Charlemagne. Une des plus fascinantes est la Vita Karoli Magni (La Vie de Charlemagne), une biographie écrite par Éginhard, un membre de la cour de Charlemagne. Éginhard aurait composé l’ouvrage entre 830 et 833, plus de quinze ans après la mort de Charlemagne, alors qu’il vivait retiré à l’abbaye de Seligenstadt, en Allemagne. La biographie écrite par Éginhard, inspirée par les biographies antiques et classiques, en particulier par La Vie des douze Césars de Suétone, est l’un des livres les plus influents du Moyen Âge. En plus de retracer les triomphes militaires de l’empereur, son couronnement et les détails de son testament, la biographie d’Éginhard contient des passages décrivant la personnalité et les habitudes de Charlemagne, dont l’auteur avait une connaissance directe car il avait vécu à ses côtés à la cour carolingienne.